علی اصغر بیات در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه مهلت قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی پایان آبان ماه به اتمام می‌رسد، اظهار داشت: در جلسه‌ای که با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی داشتیم، قول مساعدی از سالاری گرفتیم مبنی بر اینکه مبلغ مشارکت سازمان در بیمه تکمیلی بیشتر شود.

وی با اشاره به اینکه اگر قانون الزام درمان به طور کامل اجرا شود نیازی به موضوع بیمه تکمیلی درمان نخواهیم داشت، گفت: کانون عالی با توجه به ملاحظات موجود و با رعایت صرفه و صلاح و ملاحظات مختلف تمام تلاش خود را صرف انعقاد قرارداد مناسب با شرکت‌های بیمه‌گر برای تأمین نیازهای درمانی بازنشستگان و مستمری بگیران می‌کند.

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد: در قراردادهای منعقده بیمه تکمیلی همواره سقف تعهدات مانند بستری فوق تخصص‌ها، بستری عمومی، هزینه‌های پاراکلینیک‌های سطح یک و سطح دوم، جراحی‌های فوق تخصص شامل پیوند قلب، کلیه، مغز استخوان، کبد، کلیه، اعمال جراحی‌های لگن و جراحی‌های سنگین برای بیماران خاص، سرطانی و… را افزایش داده‌ایم.

وی ادامه داد: اگر چه ادعای رضایتمندی صد درصدی خدمت گیرندگان را در این بخش نداریم اما تیم نظارتی قوی و کارآمدی در کانون عالی تشکیل داده‌ایم و نظارت کامل بر روی مراکز طرف قرارداد داریم و به صورت موردی پرونده‌های بیماران را چک می‌کنیم.

وی در مورد انعقاد قرار داد بیمه تکمیلی نیز اظهار داشت: فرایند بررسی و برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی و عمر بازنشستگان مسئولیت بسیار سنگین و مهمی است که علیرغم مسائل و مشکلات بسیاری که با آنها مواجه هستیم به خوبی از عهده آن برآمده‌ایم.

بیات افزود: به تمامی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی اطمینان می‌دهیم که به پشتوانه ظرفیت‌ها و سرمایه‌های ارزشمند خودمان که در واقع شما هستید، بر حفظ استقلال کامل سازمان تأمین اجتماعی و صیانت از دستاوردها و ذخایر بین نسلی و حق‌الناس آن تاکید می‌کنیم و از هیچ تلاش و کوششی در راستای پیگیری مستمر و هدفمند مطالبات و انتظارات قانونی و برحق شما در چارچوب‌های قانونی دریغ نخواهیم کرد.