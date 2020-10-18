کرونا مسابقات بسکتبال با ویلچر جوانان جهان را به تعویق انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین، وب‌سایت اینساید دگیمز، از تصمیم فدراسیون بین‌المللی بسکتبال با ویلچر (IWBF) برای تغییر زمان برگزاری هفتمین دوره رقابت‌های قهرمانی جوانان ۲۰۲۱ جهان به دلیل پاندمی کرونا خبر داد.

بر اساس اعلام IWBF زمان جدید در نظر گرفته شده برای برگزاری این رویداد بین نیمه دوم ماه می و نیمه اول ژوئن ۲۰۲۲ در چیبا خواهد بود و ژاپن اولین کشور آسیایی است که میزبانی این رقابت‌ها را بر عهده دارد.

بعد از اینکه در ژانویه سال ۲۰۲۰ امتیاز میزبانی این مسابقات به ژاپن اهدا شد، چیبا خود را برای برپایی رقابت‌ها در سال ۲۰۲۱ آماده کرد اما با شیوع ویروس کرونا و تعویق بازی‌های پارالمپیک توکیو، IWBF نیز تصمیم به انتقال زمان برگزاری این رقابت‌ها ابتدا به دسامبر ۲۰۲۱ و سپس به سال ۲۰۲۲ گرفت.

رئیس کمیته مسابقات IWBF در این زمینه گفت: «باتوجه به چالش کووید ۱۹ و شرایطی که جهان به واسطه پاندومی کرونا با آن رو به رو است، تغییر زمان برگزاری این رقابت‌ها لازم بود. ما با این تغییر، خواستیم که اطمینان حاصل کنیم کشورها می‌توانند در مسابقات شرکت کنند.»

بر اساس قوانین IWBF، برای حضور قانونی در این رقابت‌ها، بازیکنان مرد باید متولدین اول ژوئن سال ۱۹۹۹ یا بعد از آن باشند. سیاست فدراسیون بین المللی بسکتبال با ویلچر بر این است که بازیکنانی که برای حضور در این مسابقات در سال ۲۰۲۱ مجوز داشته‌اند به واسطه تغییر زمان مجدد، فرصت حضور در این رقابت‌ها را از دست ندهند.

گفتنی است اولین دوره این مسابقات در سال ۱۹۹۷ برگزار شد و از آن زمان، رقابت‌ها هر ۴ سال یک بار با حضور ۱۲ کشور برپا می‌شود. تورنتو کانادا میزبان دور قبلی در سال ۲۰۱۷ بود و تیم انگلستان عنوان قهرمانی آن را کسب کرد.