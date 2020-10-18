به گزارش خبرگزاری مهر، در هشتمین نشست از سلسله نشست‌های گفتگوی هفته باهدف ایجاد ارتباط و تعامل دوسویه بین وزارت آموزش‌وپرورش و سایر دستگاه‌های دولتی که با محوریت موضوع گفتگو بر محور تحول با حضور محسن حاجی میرزایی و محمدجواد آذری جهرمی به صورت ویدئوکنفرانس و از طریق شبکه شاد در ساختمان شهید رجایی برگزار شد، اعضای شورای معاونان به تشریح و تبیین برنامه‌های آموزش و پرورش پرداختند.

برنامه‌ها و موارد مطرح‌شده توسط اعضای شورای معاونان به شرح زیر است:

اپلیکیشن شاد را برای دانش آموزان استثنایی مناسب سازی کنیم

سید جواد حسینی ضمن تشکر از حضور بیش از ۷۰ هزار مدرسه کشور در بستر فضای مجازی و قدردانی از زحمات وزارت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در کمک به بهبود عملکرد اپلیکیشن شاد اظهار کرد: بر ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی در سند تحول بنیادین تاکید شده است بر این اساس ضروری است کارگروهی متشکل از اعضای دو وزارتخانه تشکیل شود که بتوانیم طرحی جامع از بکارگیری فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش داشته باشیم.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: پیشنهاد می‌کنم در ۳۲ استان کشور ۳۲ مدرسه را به صورت نمونه انتخاب و آنها را به طور کامل هوشمندسازی کنیم و تمام فن‌آوری‌های جامع را در این مدارس به کار گیریم تا واسطه ما با خانواده‌ها باشند.

حسینی با اشاره به ضرورت مناسب سازی فضای اپلیکیشن شاد برای دانش آموزان گفت: برای اینکه بتوانیم دنیای عادلانه‌ای را رقم بزنیم، در جهان واقعی کمیته‌ای با عنوان کمیته مناسب‌سازی داریم و ضرورت دارد این امر در فضای مجازی هم محقق شود تا قادر باشیم در فضای مجازی این مناسب سازی‌ها را انجام داده و به دانش آموزان با نیازهای ویژه در بهره‌گیری از این فضا کمک کنیم.

حضور مداوم دانش آموزان در فضای مجازی کارکردهای تربیتی را کم رنگ کرده است

علیرضا کاظمی، معاون پرورشی و فرهنگی اظهار کرد: یکی از مهمترین کارکردهای نظام تعلیم و تربیت کارکرد تربیتی است و بیشترین بخش آسیب دیده در دوران کرونا همین بخش آموزش‌های تربیتی است. با توجه به شرایط امروز و حضور مداوم دانش آموزان در فضای مجازی، اگر برنامه‌هایی برای هدایت و مدیریت دانش آموزان در این فضا نداشته باشیم باید شاهد کم رنگ شدن کارکردهای تربیتی در جامعه باشیم.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت آسیب‌های اجتماعی که با وجود شرایط کرونا تشدید شده است. نیاز به توانمندسازی، تبلیغ، ترویج و رصد عملکرد مجموعه نظام تعلیم و تربیت در فضای مجازی داریم که با توجه به اینکه هم‌اکنون آمارها نشان دهنده آسیب قطعی یک تا سه درصد دانش آموزان از این فضا هستند باید اقدامات فوری از جمله پیگیر، تهیه سیم کارت‌های خاص برای ورود دانش آموزان به این فضا را باشیم.

ظرفیت‌های جدید شبکه شاد در حال افزایش است

سید حسن الحسینی، مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: در دوران کرونا توانستیم با طراحی اپلیکیشن شاد از تعطیلی آموزش جلوگیری کنیم. در حال حاضر حدود دو سوم دانش آموزان یعنی ۹ میلیون و دویست هزار نفر در شبکه شاد فعالند و در هفته بیش از ۵ ساعت فعالیت می‌کنند و حدود ۱۱ میلیون نفر احراز هویت شده‌اند که امیدواریم با کمک وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات شاهد حضور تمام دانش آموزان در این شبکه باشیم.

مسئول شبکه شاد ادامه داد: اگر بتوانیم افزوده‌های شاد را بیشتر کنیم و حضور تمام فعالان را در این شبکه افزایش دهیم قطعاً می‌توانیم ظرفیت‌های جدیدی را ایجاد کنیم که بتواند فعالیت‌های این شبکه را بهبود بخشیده و تعداد کاربران این شبکه را هر روز افزایش دهد.

با کمک خیرین تبلت های دانش آموزی در اختیار دانش آموزان مناطق محروم قرار گیرد

قاسم احمدی لاشکی، معاون حقوقی و امور مجلس گفت: برای ارتقای عملکرد شاد باید تعامل بین دو وزارتخانه آموزش و پرورش و ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات بیشتر شود. به دستور وزیر آموزش و پرورش از آغاز سال تحصیلی امسال از مدارس مناطق مختلف استان تهران بازدید داشتم و البته در برخی مدارس متاسفانه نبود آنتن دهی اینترنت وجود داشت که امیدوارم این مشکلات با کمک شما به زود حل شود.

وی افزود: در برنامه بودجه ۱۳۹۹ رسماً به وزارت ارتباطات اجازه داده شده است برای هوشمندسازی مدارس ۵ هزار میلیارد اعتبار در نظر بگیرد و من معتقدم می‌توانیم با استفاده از کمک‌های خیرین، تبلت‌هایی را تهیه و در اختیار دانش آموزان مناطق محروم قرار دهیم تا انشالله به عدالت آموزشی در کشور کمک شود.

علیرضا کمرئی، معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: طبق تفاهم نامه‌ای که با معاون فن‌آوری ریاست جمهور داشتیم قرار شد مدارسی را برای تربیت نیروی حرفه‌ای بسازیم که با کمک این مدارس بتوانیم دانش آموزان را با مهارت‌های ارتباطی در فضای مجازی، طراحی استارت آپ‌ها و اپلیکیشن‌های مختلف در حوزه فعالیت‌های کامپیوتری آشنا کنیم.

وی گفت: از وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تقاضا دارم در مورد رویدادهای اپلیکیشن محور و آشنایی مخاطبانی که از آنها استفاده می‌کنند، تدبیر کند و سواد رسانه‌ای جامعه را در استفاده از اپلیکشن‌های مختلف فضای مجازی بالا ببرد.

در تجهیز زیرساخت‌های لازم برای هوشمندسازی مدارس به نگاه ویژه دولت نیازمندیم

محمود حبیبی، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش در طبقه بندی زیرساخت‌های کشور جزو زیرساخت‌های حیاتی می‌باشد و این بدان معناست که در تجهیز زیرساخت‌های وزارت آموزش و پرورش باید نگاه ویژه‌ای به این وزارتخانه داشت.

وی ادامه داد: بحث تجهیز و هوشمندسازی مدارس بسیار مهم است و نیاز است در این مورد از سوی دولت و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به آموزش و پرورش کمک شود.

ساخت بازی‌های کامپیوتری توام با حرکت برای دانش آموزان در دستورکار قرار گیرد

مهرزاد حمیدی، معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش ضمن تبریک فرا رسیدن هفته تربیت بدنی و ورزش گفت: هرچند فناوری‌های نوین و استفاده از ظرفیت فضاهای آموزشی توانست فرصت‌های زیادی را برای بشر به وجود آورد ولی دارای معایبی هم می‌باشد که بی‌توجهی به آنها می‌تواند به سلامت جامعه صدمات زیادی برساند.

وی افزود: از معایب استفاده مداوم از فضای مجازی کم تحرکی و کم شدن فعالیت‌های اجتماعی دانش آموزان است. در حال حاضر متاسفانه ۵۹ درصد از جامعه دانش آموزان کشور به عارضه چاقی مبتلا شده است. پیشنهاد می‌شود برای رفع این مشکل با همکاری شورای عالی مجازی اقدام به ساخت و تولید فعالیت‌های انیمیشنی و بازی‌های کامپیوتری توام با حرکت برای کودکان و نوجوانان شود تا از این کم تحرکی دانش آموزان کاسته شود.