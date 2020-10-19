وزارت بهداشت در مورد داروی کرونای محقق همدانی نظر دهد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی عصر دوشنبه در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان همدان با تاکید بر لزوم رعایت مسائل بهداشتی در جامعه اظهار کرد: همه ما قدردان زحمات و مجاهدت‌های کادر درمانی هستیم اما صرفاً این تشکر کافی نیست و باید به صورت عملی و با رعایت مسائل بهداشتی این تقدیر را بیان کنیم.

وی با بیان اینکه از شاخصه‌های فرهیختگی در یک جامعه، میزان قانون مداری آنها است، گفت: برای آنکه جامعه با فرهنگی داشته باشیم باید فرهنگ قانون مداری را در جامعه ترویج دهیم و بر این اساس فلسفه وجودی این مرکز هم نهادینه کردن قانون گرایی در عرصه‌های مختلف جامعه است.

امام جمعه همدان با اشاره به اینکه در اوایل کرونا میزان رعایت مسائل بهداشتی در همدان تا ۹۰ درصد نیز اعلام شد، مطرح کرد: متأسفانه این آمار در استان به عدد ۳۹ درصد رسیده که حتی از متوسط کشوری نیز کم‌تر است و لذا باید در این زمینه تلاش جدی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه رعایت کردن مسائل بهداشتی دارای عوامل مختلفی است که این مسئله کار را سخت‌تر می‌کند، عنوان کرد: با وجود آنکه ستاد ملی برای عدم رعایت مسائل بهداشتی قانون اعمال جریمه را صادر کرده اما ظاهر این قانون چندان عملیاتی نشده است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان افزود: وقتی قانونی وضع می‌شود، اما عملیاتی نمی‌شود باعث تضعیف جایگاه مدیر و ستاد خواهد، بنابراین یا مدیر نباید قانونی را ابلاغ کند و یا اگر قانونی را ابلاغ کرد باید در مقام اجرا، آن را عملیاتی کند.

وی خواستار توجه بیشتر مدیران در رعایت مسائل بهداشتی شد و گفت: بر زمین ماندن یک قانون و عدم اجرای آن، خود روحیه قانون گریزی را تقویت می‌کند.

آیت الله شعبانی با تاکید بر اینکه باید متولی اجرای این قانون مشخص شود، مطرح کرد: در بحث نظارت‌ها باید از ظرفیت اصناف و مجموعه‌های مختلف نیز استفاده کرد و کمک گرفت.

وی با اشاره به اینکه در برخی مناطق کم برخوردار همدان، میزان رعایت‌ها کم‌تر است، گفت: علت این موضوع به مشکلات اقتصادی خانواده‌های ساکن در این مناطق بر می‌گردد، که می‌توان با به میدان آوردن گروه‌های های جهادی و در اختیار قرار دادن پارچه و البته زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی، ماسک‌هایی با قیمت خیلی ارزان در اختیار این افراد قرار داد.

امام جمعه همدان در ادامه با اشاره به ساخت دارویی برای مبارزه با کرونا در استان همدان، بیان کرد: بنده در زمینه تأثیر این دارو به صورت قطعی نظر نمی‌دهم چرا که تخصصی در این رابطه ندارم، اما تجربیات فراوان استفاده از آن گویای تأثیر گذاری این دارو بر درمان کرونا دارد.

وی عنوان کرد: درخواست ما این است که به لحاظ حساسیت موجود و اهمیت جان انسان‌ها، به این مساله توجه شود و در انجام کارها در تأیید و یا رد آن تسریع صورت گیرد و اگر از نظر علمی جواب نداد سریعاً اعلام شود.