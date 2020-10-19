به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با آغاز سال تحصیلی و اهمیت دسترسی برابر به امکانات آموزشی و فراهم کردن فرصت تحصیل برای آیندهسازان کشور، این شرکت در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود با همکاری مؤسسه طلوع بینشانها، ۱۰ هزار کولهپشتی حاوی لوازم التحریر در مناطق صفر مرزی اهدا کرد.
آنچه به این اقدام رنگ و بوی ویژهای بخشیده است، استفاده از کولهپشتیهایی است که توسط کارتنخوابهای بهبود یافته مؤسسه طلوع بینشانها تهیه شده است.
۱۰ هزار کولهپشتی اهدایی گلرنگ در استانهای سیستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان، کردستان، گلستان، مازندران، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، بوشهر، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، گیلان، ایلام، لرستان، کرمانشاه، توزیع میشود.
برند گلرنگ پیش از این نیز در راستای یاریرسانی به هموطنان در شرایط سخت، از طریق اهدای اقلام بهداشتی و شوینده به مراکز خیریه و ضدعفونی کردن بیمارستانها، همکاری با یونیسف و تأمین محصولات بهداشتی مورد نیاز این سازمان، راهاندازی سرویسهای بهداشتی و آبدارخانه مدرسه شهید صدوقی در روستای غنیآباد ورامین و اهدای اقلام بهداشتی و شوینده، تهیه کاپشن و لوازمالتحریر و هدیه به دانشآموزان مدرسه شهید مفتح روستای اسلام آباد شهرستان ورامین به ایفای مسئولیت اجتماعی خود پرداخته است.
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