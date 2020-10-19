۱۲۷ هزار هکتار از مزارع لرستان زیر کشت جو رفت/ورود ۱۶ رقم جدید جو

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار حسنی مقدم روز دوشنبه در جلسه ویدئو کنفرانس رویداد ملی ترویج نوآوری و تجارب موفق کشت جو دیم در لرستان با اشاره به سطح زیر کشت جو در استان اظهار داشت: در سال زراعی جدید حدود ۱۲۷ هزار هکتار سطح زیر کشت جو استان است که از این میزان ۱۲۰ هزار هکتار دیم و هفت هزار هکتار دیگر آبی است.

وی تصریح کرد: برآورد ما از این میزان برداشت ۱۵۰ هزار تن است که ۱۲۰ هزار تن مربوط به کشت دیم و ۳۰ هزار تن آبی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: لرستان رتبه دوم را در سطح زیر کشت جو دیم و رتبه سه را در تولید به خود اختصاص داده است.

حسنی مقدم به برخی اقدامات در خصوص تهیه بذور و ارقام جدید اشاره کرد و گفت: برای سال جاری حدود ۲۲۰۰ تن انواع ارقام جو اصلاح شده کشت می‌شود.

وی افزود: افزایش ظرفیت میزان تولید بذر جو از دیگر مواردی است که می‌توان مطرح کرد، به طوری که در سال زراعی جدید سه هزار هکتار سطح زیر کشت مزارع جو داریم و پیش بینی ما برداشت ۶۷۰۰ تن جو است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: ورود ۱۶ رقم جو اصلاح شده به چرخه تولید از دیگر اقدامات قابل توجه است که از مهمترین ارقام دیم می‌توان به ارقام آبیدر، سهند خرم، ماهور، انصار، نادر، سرا رود و ایذه اشاره کرد و از ارقام آبی نیز می‌توان به بهمن، مهتاب، جلگه نمیروز و گوهران اشاره کرد.

حسنی مقدم با اشاره به نیاز بذر جو استان گفت: نیاز استان ۲۴ هزار تن است که از این میزان ۲۱ هزار و ۵۰۰ تن دیم و ۱۵۰۰ تن آبی است و در صورت تحقق تولید بذر سال آتی ۳۰ درصد نیاز بذر اصلاح شده تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات جوکاران استان این است که جو را به شکل خود مصرفی استفاده کرده و از ضدعفونی استفاده نمی‌کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: این موضوع خود عامل بروز بیماری اسکالد یا کچلی است که مدیریت مزرعه را با مشکل مواجه می‌کند.

حسنی مقدم تأکید کرد: در صورت استفاده از بذرهای استاندارد و با کیفیت علاوه بر نابودی علف‌های هرز شاهد از بین رفتن بیماری‌های از جمله اسکالد در مزارع جو خواهیم بود.