تلاش وزیر اماراتی برای انحراف افکار عمومی از خیانت به فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ریم بنت ابراهیم الهاشمی» وزیر مشاور امارات در امور همکاری های بین المللی مدعی شد که امارات از کشورهای پیش رو در حمایت از آژانس کار و امداد آوارگان فلسطینی (آنروا) به شمار می رود.

وی ادعا کرد که امارات همچنان به وظایف خود در حمایت از مسائل مهم انسانی در جهان از جمله حمایت از ملت فلسطین و ارائه خدمات اساسی به آنها عمل می کند.

الهاشمی بیان کرد: حمایت از این آژانس برخاسته از پایبندی تاریخی و همیشگی امارات به حمایت از ملت فلسطین است.

وی افزود: این اقدام در محافظت از امنیت و ثبات منطقه ای دخیل است.

این وزیر اماراتی گفت: باید همکاری های مشترک در سایه گسترش ویروس کرونا در حمایت از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار آواره فلسطینی در سراسر خاورمیانه تقویت شود.

وی در حالی از حمایت کشورش از فلسطینی ها دَم می زند که ابوظبی با امضای توافقنامه سازش با رژیم صهیونیستی عملاً به آرمان فلسطین خیانت کرده است.