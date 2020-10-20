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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۷:۵۱

تلاش وزیر اماراتی برای انحراف افکار عمومی از خیانت به فلسطین

تلاش وزیر اماراتی برای انحراف افکار عمومی از خیانت به فلسطین

یک وزیر اماراتی برای انحراف افکار عمومی از سازش میان این کشور و رژیم صهیونیستی، مدعی تداوم حمایت ابوظبی از فلسطین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ریم بنت ابراهیم الهاشمی» وزیر مشاور امارات در امور همکاری های بین المللی مدعی شد که امارات از کشورهای پیش رو در حمایت از آژانس کار و امداد آوارگان فلسطینی (آنروا) به شمار می رود.

وی ادعا کرد که امارات همچنان به وظایف خود در حمایت از مسائل مهم انسانی در جهان از جمله حمایت از ملت فلسطین و ارائه خدمات اساسی به آنها عمل می کند.

الهاشمی بیان کرد: حمایت از این آژانس برخاسته از پایبندی تاریخی و همیشگی امارات به حمایت از ملت فلسطین است.

وی افزود: این اقدام در محافظت از امنیت و ثبات منطقه ای دخیل است.

این وزیر اماراتی گفت: باید همکاری های مشترک در سایه گسترش ویروس کرونا در حمایت از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار آواره فلسطینی در سراسر خاورمیانه تقویت شود.

وی در حالی از حمایت کشورش از فلسطینی ها دَم می زند که ابوظبی با امضای توافقنامه سازش با رژیم صهیونیستی عملاً به آرمان فلسطین خیانت کرده است.

کد مطلب 5052062
فاطمه صالحی

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