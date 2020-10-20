کشف۱۰۰میلیاردی قطعات فیلتر آب قاچاق در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جعفری اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه‌های پلیسی از وجود مقادیری کالای قاچاق در محور «گچین - بندر عباس» مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مقام قضائی و با تشکیل چند اکیپ به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از یک دستگاه کانتینردرانباری ۱۲۰۰ قطعه فیلتر صنعتی آب قاچاق را کشف کردند.

سردار جعفری با اشاره به اینکه ارزش قطعات توقیفی برابر اعلام کارشناسان ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است تصریح کرد: متهمان این پرونده شناسایی و دستگیری آنان در دستور کار پلیس قرار دارد.