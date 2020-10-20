لزوم تسریع در شروع عملیات اجرایی راه آهن اسلام آباد-ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم سلیمانی دشتکی در دیدار با محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، ضمن تشکر از عملکرد خوب وزارت راه و شهرسازی در استان، افزود: توسعه استان در گروه ایجاد و توسعه زیرساخت‌های راه استان است و خوشبختانه در این امر مهم اتفاقات بسیار خوبی افتاده است.

وی در ادامه با تاکید بر تسریع در اتمام طرح‌ها و پروژه‌های مسیر اربعین، بیان کرد: در سال‌های گذشته تلاش‌های بسیار خوبی در این زمینه شکل گرفته است اما برای اتمام طرح‌ها و پروژه‌های هنوز نیازمند تسهیلات ویژه هستیم.

استاندار ایلام در ادامه خواستار تزریق اعتبارات برای طرح‌های مهم و نیمه تمام استان در حوزه راه و شهرسازی شد و گفت: امروزه در حوزه راه و شهرسازی طرح‌های بزرگی در استان تحت اقدام است که از مهم‌ترین آنها دو بزرگراه شمالی و جنوبی استان است.

وی ادامه داد: یکی آزاد راه حمیل-ایلام-مهران، و دیگری آزاد راه پل زال-مورموری -دهلران-چیلات است که نیازمند توجه ویژه وزارتخانه متبوع برای شروع عملیات اجرایی این طرح‌های مهم هستیم.

سلیمانی دشتکی در ادامه خواستار شروع عملیات اجرایی بزرگراه حمیل به ایلام به طول ۱۴ کیلومتر (حد فاصل سرابله تا شباب) شد و اضافه کرد: یکی از مسیرهای مهم راه کربلا از طریق حمیل به ایلام و مهران است که برای ایجاد زیرساخت‌های لازم نیازمند تزریق اعتبارات لازم هستیم.

وی در ادامه از وزیر راه و شهرسازی استان پیگیری اختصاص قیر به شهرداری‌های استان، احداث راه در مناطق مختلف و تحت اقدام استان از جمله چم سرخ- حاضر میل و … تسریع در عملیات اجرایی قطعه اسلام آباد- ایلام و تامین اعتبار مورد نیاز برای قطعه کلنگ زنی شده، تامین اعتبار برای آماده سازی اراضی طرح اقدام ملی، تامین اعتبار برای پرداخت طلب شهرداری، اتصال ایلام به شبکه ریلی کشور، از سمت جنوب و الحاق محدوده اندیمشک به دهلران، افزایش اعتبار طرح‌های استان ایلام در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه به ویژه افراد نیازمند، تامین اعتبار طرح‌های جامع و تفصیلی شهرهای استان و… خواستار شد.

در ادامه سارا فلاحی، بسطامی و علیزاده نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز هرکدام به طور جداگانه مسایل و مشکلات حوزه انتخابیه خود در حوزه راه و شهرسازی را بیان و خواستار پیگیری و رفع موانع پیش رو شدند.

بر اساس این گزارش محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نسبت به خواسته‌ها و مطالبات مطرح شده توسط استاندار ایلام و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی قول مساعد داد و گفت: اتصال ایلام به شبکه ریلی کشور، از سمت جنوب و الحاق محدوده اندیمشک به دهلران به طرح مذکور به طول ۱۲۵ کیلومتر در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین در عملیات اجرایی قطعه اسلام آباد _ ایلام و تامین اعتبار مورد نیاز برای قطعه کلنگ زنی شده تسریع ایجاد خواهد شد.