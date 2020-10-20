عوامل شهادت «محمد محمدی» بسیجی آمر به معروف دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید هداوند با اعلام خبر دستگیری عاملان شهادت بسیجی آمر به معروف در تهرانپارس اظهار داشت: پیرو خبر درگیری منجر به فوت یکی از شهروندان در خیابان استخر بر اثر اصابت چاقو از ناحیه پهلو و متواری شدن ضاربان و با توجه به اینکه فرد مضروب به جهت امر به معروف و نهی از منکر توسط اراذل و اوباش، جان باخته بود، دستگیری عوامل به‌طور ویژه در دستور کار پلیس تهران قرار گرفت.

سردار هداوند تصریح کرد: در راستای اجرای تدابیر و با تلاش کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران، عاملان قتل بسیجی «محمد محمدی» ۳۹ ساله در کمتر از ۲۴ ساعت در حوزه کلانتری ۱۴۶ حکیمیه دستگیر شدند.

وی ادامه داد: ۴ نفر از عوامل به هویت آرمان ۱۸ ساله، مهدی ۲۶ ساله، هادی ۲۴ ساله و افشار ۳۵ ساله در منطقه خاک سفید دستگیر شدند که در تحقیقات پلیسی به مشارکت در نزاع منجر به قتل با انگیزه نزاع و درگیری اعتراف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: پلیس اجازه نمی‌دهد عده‌ای اراذل و اوباش، آرامش و امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازند.

گفتنی است پاسدار بسیجی محمد محمدی از بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج انصارالامام تهران، دو روز پیش ساعت ۱۹ ضمن درگیری با اراذل و اوباش تهرانپارس مورد ضرب و جرح با چاقو قرار گرفت و شهید شد.

بر اساس اظهارات شاهدان حادثه، اراذل و اوباش در حین پارک ماشین و خرید نان به اتومبیل خانمی برخورد کرده که پس از اعتراض آن خانم و ورود نانوا به ماجرا درگیری آغاز شد.

به گفته شاهدان، اراذل و اوباش با الفاظ بسیار رکیک و ناموسی و با صدای بلند، خانم مورد نزاع و نانوا را مورد خطاب قرار داده و فضای رعب و وحشت در محله ایجاد کردند، در همین حین پاسدار بسیجی محمد محمدی وارد صحنه شده و از اراذل و اوباش درخواست می‌کند در انظار عمومی، عفت کلام را رعایت کرده و به درگیری خاتمه دهند.

اما اراذل و اوباش که در ابتدا ۲ یا ۳ نفر بودند به فحاشی ادامه دادند و با این پاسدار بسیجی نیز درگیر شده و سایر دوستان خود را نیز مطلع کردند.

در جریان این درگیری، یکی از این اراذل که از قبل چاقویی را با خود به همراه داشت به پهلوی این بسیجی ضربه وارد می‌کند که به دلیل عمق زیاد این ضربه و پاره شدن ریه و قلب بسیجی محمدی، تلاش‌های پزشکان برای مداوا و احیای وی بی نتیجه ماند و این بسیجی به شهادت رسید.