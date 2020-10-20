پروژه های موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برای افزایش امنیت غذایی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر قدیر رجب زاده رئیس موسسه علوم و صنایع غذایی (زیرمجموعه وزارت علوم) امروز در نشست خبری که به مناسبت روز جهانی غذا به صورت آنلاین و حضوری در مشهد برگزار شد، گفت: یکی از موضوعات مهم در حوزه صنایع غذایی، امنیت غذایی و تامین غذای سالم به شمار می رود.

وی افزود: کمبود صنایع غذایی و سلامت غذا دو بحران اصلی در حوزه امنیت غذا محسوب می شوند.

رجب زاده تصریح کرد: ما از منظر انسانی، اخلاقی و حرفه ای وظیفه خود می دانیم که به موضوع امنیت غذایی دقت کنیم؛ روز جهانی غذا برای این است که به مردم گرسنه فکر کنیم اگرچه وضعیت قابل قبولی در کشور نداشته باشیم.

رئیس موسسه علوم و صنایع غذایی با بیان اینکه روز جهانی امنیت غذایی فرصت مناسبی است تا از سلامت غذا آگاهی پیدا کنیم، ادامه داد: براساس آخرین آمارهایی که در کشور تا پایان سال ۹۷ اخذ شده، نسبت هزینه خوراک به کل هزینه خانوار ۲۴ درصد در سطح شهری و ۳۷ درصد در سطح روستایی است.

وی با تأکید بر اینکه نسبت هزینه خوراک به کل هزینه خانوار در کشورهای توسعه یافته ۹ تا ۱۴ درصد است، خاطرنشان کرد: وقتی آمارها را می بینیم متوجه تفاوت های هزینه های خوراک به هزینه های کل خانوار می شویم و این نشان دهنده وضعیت نگران کننده ای است.

رجب زاده با تأکید بر اینکه داشتن غذای کافی و دسترسی به مواد غذایی سالم از عوامل مهم در امنیت غذایی به شمار می روند، اظهار داشت: وضعیت اقتصادی هم می تواند دسترسی به غذای کافی و سالم را تحت الشعاع قرار دهد.

وی با تأکید بر اینکه از این رو در نظر گرفتن مولفه های اقتصادی در امنیت غذایی تأثیر زیادی دارد، بیان کرد: ما در برخی از مواد غذایی مصرف مازاد و همچنین در برخی دیگر صادرات داریم.

رئیس موسسه علوم و صنایع غذایی با بیان اینکه در زمینه روغن و دانه های روغنی کمتر از ۲۰ درصد تولید داشته ایم، ادامه داد: این باعث می شود در کنجاله ها وابسته به خارج از کشور باشیم و آنها را بیشتر به کشور وارد کنیم. این کنجاله های وارداتی تأثیر مستقیم در گوشت قرمز و سفید دارد و توجه نکردن به این موضوع می تواند در آینده ما تأثیر زیادی داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه اگر امروز در تولید کنجاله ها همین روند را در پیش بگیریم، به مشکلات زیادی برخورد می کنیم، گفت: موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی نقش مهمی در امنیت غذایی دارد. از این رو مأموریت هایی در راستای سلامت غذا و امنیت غذایی برای خود مدنظر قرار داده است.

رجب زاده با تأکید بر اینکه سلامت غذا، دسترسی به مواد غذایی سالم و دسترسی به مواد غذایی کافی از سه محورهای اصلی عملکرد موسسه مربوط به امنیت غذایی به شمار می رود، خاطرنشان کرد: البته امنیت غذا وظیفه سازمان جهاد کشاورزی است اما همواره در موسسه پروژه هایی در این راستا اجرایی می شود.

وی با اشاره به یکی از این پروژه ها تصریح کرد: کاهش ضایعات و استفاده از ضایعات از محورهای پروژه هایی در موسسه هستند که مورد پیگیری محققانمان قرار می گیرد.

رئیس موسسه علوم و صنایع غذایی با بیان اینکه ما کشوری هستیم که یک درصد جمعیت جهان را داریم اما ضایعاتمان دو درصد نسبت به کشورهای دیگر بیشتر است، گفت: باید به این موضوع توجه کافی داشته باشیم و از ضایع شدن مواد غذایی جلوگیری کنیم.

رجب زاده ادامه داد: این پروژه که در راستای کاهش ضایعات پیگیری می شود، استفاده از ضایعات کارخانه نبات در تولید الکل است.

وی با بیان اینکه همچنین پروژه های بسته بندی های هوشمند از اقداماتی است که توسط محققان پژوهشگاه پیگیری می شود، اظهار داشت: همچنین پروژه هایی در راستای تأمین مواد اولیه در صنایع غذایی مانند تولید استارترها در پژوهشگاه مورد پیگیری قرار می گیرند.

رئیس موسسه علوم و صنایع غذایی با اشاره به تهیه جیره های غذایی دانش آموزی در موسسه آموزشی و پژوهشی صنایع غذایی تأکید کرد: یکی از محصولاتی که تیم های این موسسه موفق به تولید آن شده اند، جیره های غذایی دانش آموزی بود؛ این جیره های غذایی متمرکز به نیازهای جامعه دانش آموزی همچون ویتامین ها است.

وی افزود: این جیره های غذایی علاوه بر ویتامین ها از مواد غذایی که از منابع بومی تهیه می شوند، تشکیل شده است.

رجب زاده با بیان اینکه جیره های غذایی برای سنین خاص از دیگر محصولات موسسه به شمار می رود، گفت: این جیره برای افرادی است که در هضم یا بلع غذا دچار مشکل هستند.

رئیس موسسه علوم و صنایع غذایی با اشاره به نوع دیگری از جیره های غذایی ادامه داد: این جیره های غذایی ۲۴ تا ۴۸ ساعته است که در زمان بحران همچون زلزله، سیل و آتش سوزی و غیره استفاده می شوند.

وی افزود: تهیه جیره های غذایی از جمله طرح هایی بوده که از تهران به موسسه محول شده و اکنون مراحل طراحی و تولید را طی کرده است.

رئیس موسسه علوم و صنایع غذایی ادامه داد: ستاد کل نیروهای مصلح به صورت غیر مستقیم درخواست تهیه این جیره های غذایی را از موسسه داشته است.

رجب زاده خاطرنشان کرد: همچنین از این جیره های غذایی می توان برای سربازان نیز استفاده کرد.