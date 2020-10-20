گواردیولا: احترام زیادی برای پورتو قائل هستیم

ه گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته نخست گروه C لیگ قهرمانان اروپا از فردا چهارشنبه آغاز می‌شود. در این گروه و از ساعت ۲۲:۳۰، تیم پورتو پرتغال میهمان منچسترسیتی انگلیس است. پورتو امروز در حالی عازم منچستر شد که نام مهدی طارمی در لیست بازیکنان این تیم برای بازی قرار داشت.

«پپ گواردیولا» سرمربی تیم منچسترسیتی در نشست خبری پیش از این مسابقه گفت: پورتو یک تیم برنده است. آنها ذهنیت برد در هر مسابقه دارند. از نظر روحیه، فرهنگ و سرمربی پورتو، این یک بازی سخت برای ما خواهد بود.

گواردیولا ادامه د اد: پورتو یک تیم تاریخی است و برای همین است که احترام زیادی برای این تیم قائل هستیم.