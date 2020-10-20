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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۷:۵۹

لیگ قهرمانان اروپا؛

گواردیولا: احترام زیادی برای پورتو قائل هستیم

گواردیولا: احترام زیادی برای پورتو قائل هستیم

سرمربی تیم فوتبال منچسترسیتی گفت: پورتو یک تیم تاریخی است و برای آنها احترام زیادی قائل هستیم.

ه گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته نخست گروه C لیگ قهرمانان اروپا از فردا چهارشنبه آغاز می‌شود. در این گروه و از ساعت ۲۲:۳۰، تیم پورتو پرتغال میهمان منچسترسیتی انگلیس است. پورتو امروز در حالی عازم منچستر شد که نام مهدی طارمی در لیست بازیکنان این تیم برای بازی قرار داشت.

«پپ گواردیولا» سرمربی تیم منچسترسیتی در نشست خبری پیش از این مسابقه گفت: پورتو یک تیم برنده است. آنها ذهنیت برد در هر مسابقه دارند. از نظر روحیه، فرهنگ و سرمربی پورتو، این یک بازی سخت برای ما خواهد بود.

گواردیولا ادامه د اد: پورتو یک تیم تاریخی است و برای همین است که احترام زیادی برای این تیم قائل هستیم.

کد مطلب 5052812

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    نظرات

    • حمید صدریان IR ۰۹:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
      0 0
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      بسمه تعالی باسلام بازی فوق العاده ای در اتحاد برگزار می شود اقای گواردیولای بزرگ اصل کلافگی هجوم به محوطه بازی با کوین استرلینگ و کرنر و ان فلسفه زیبا و جنجالی را مقابل پورتو اجرا و غرق رقیب در میانه میدانرا برابر پورتو نمایش دهیدبی صبرانه منتظر شما دراتحادهستیم
    • حمید صدریان IR ۰۹:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
      0 0
      پاسخ
      بسمه تعالی باسلام بازی فوق العاده ای در اتحاد برگزار می شود اقای گواردیولای بزرگ اصل کلافگی هجوم به محوطه بازی با کوین استرلینگ و کرنر و ان فلسفه زیبا و جنجالی را مقابل پورتو اجرا و غرق رقیب در میانه میدانرا برابر پورتو نمایش دهیدبی صبرانه منتظر شما دراتحادهستیم

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