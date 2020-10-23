مهم ترین مشکل سد راه ایمن‌ سازی بازار تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سالاری، در جلسه ای با شهردار، معاونین و دبیران کارگروه‌های تخصصی شورایاری منطقه ۱۲، افزود: یکی از مهم ترین مشکلات و چالش‌های منطقه ۱۲ به عنوان قلب تهران، تخلیه سکونت‌گاه ها، شب مردگی و بوجود آمدن فضاهای ناامن شهری و بروز آسیب های اجتماعی است، لذا برای کمک به کاهش این معضل و در راستای افزایش کیفیت زندگی، اجرای پروژه‌های محله محور از دوره چهارم شورا در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت که اجرای این پروژه ها در این دوره شتاب خیلی خوبی گرفته است.

وی با اشاره به مشکلات مطرح شده در این جلسه، گفت: مهم ترین مشکل منطقه۱۲ و مناطق مرکزی شهر تهران، موضوع تاب‌آوری، گستردگی بافت‌های فرسوده و ناپایدار و ناایمن بودن ساختمان‌ها است که عمدتا یا فرسوده هستند و یا استانداردهای ایمنی ساختمان اعم از اعلام و اطفای حریق و مقررات ملی ساختمان در مورد آنها رعایت نشده است که متاسفانه بخش زیادی از این ساختمان‌ها، مراکز عمومی، بزرگ مقیاس و جاذب سفر هستند.

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر وضعیت بسیار بحرانی بازار تهران اظهار داشت: شهرداری منطقه ۱۲ در دوره پنجم مدیریت شهری مجموعه اقداماتی را به صورت موضوعی و موضعی با همکاری سایر سازمان‌ها در خصوص ایمن سازی بازار انجام داده اما ایمن سازی کامل و جامع بازار تهران نیازمند عزم ملی همه حوزه ‌های تصمیم گیری کشور است.

سالاری، مهم ترین مشکل بر سر راه ایمن‌سازی بازار تهران را قانون سرقفلی دانست و گفت: عمدتا واحدهای کسب و پیشه و تجاری که در بازار تهران و محدوده منطقه ۱۲ هستند، به صورت سرقفلی واگذار شده اند و صاحبان سرقفلی نگران هستند که بعد از تخلیه واحدها و ایمن سازی توسط مالک یا شهرداری یا سایر ارکان تصمیم‌گیر، موضوع مالکیت آنان زیر سوال رود. ما در جلساتی که با استاندار تهران و سایر سازمان‌ها داشتیم این دغدغه را مطرح کردیم و ضروری است که قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ایمن سازی بازار، پاساژها و اماکن مشابه که بحث مالکیت سرقفلی مانعی برای ایمن سازی شده است، تجدیدنظر جدی کنند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در خصوص دومین جلسه خود در منطقه ۱۲ به منظور بررسی پرونده های شهرسازی مراجعین به شهرداری منطقه اظهار داشت: تعداد قابل توجهی از شهروندان در این جلسه حاضر شدند و مشکلات خود را مطرح کردند. از جمله موضوعاتی که از سوی شهروندان مطرح شد، مساله تامین پارکینگ بود.

وی ادامه داد: املاک واقع در محلات منطقه ۱۲ اکثرا تمام مولفه‌های فرسودگی اعم از ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری را توامان دارند و از طرف دیگر این بافت‌های فرسوده، درهم تنیده و عجین شده با بافت‌ تاریخی هستند و این امر موجب شده تا مقاوم سازی، نوسازی و احیای بافت های فرسوده با مشکل مواجه شود، چراکه بر اساس ضوابط میراثی امکان تعریض معابر که نفوذناپذیر هم هستند، ممکن نیست، همچنین بر اساس ضوابط طرح تفصیلی، تامین پارکینگ الزامی است که این دو ضابطه در این منطقه با هم تناقض دارند.

سالاری اضافه کرد: چگونه ممکن است یک ملک ریزدانه واقع در معبر نفوذناپذیر را ملزم به تامین پارکینگ کنیم و توقع نوسازی و احیای بافت‌های فرسوده را هم داشته باشیم. ما باید در مدیریت شهری، این مساله را در سطح کمیسیون ماده ۵ مطرح کنیم که با یک نسخه واحد طرح تفصیلی نمی توان برای ۲۲ منطقه تصمیم گیری کرد و قطعا مناطقی مانند منطقه ۱۲ و برخی مناطق مرکزی تهران باید طرح تفصیلی مختص به خود را داشته باشند.

وی با بیان اینکه نظریات جدید حوزه شهرسازی موضوع الزام تامین پارکینگ در مناطق مرکزی شهرها را رد می‌کند، گفت: دولت و مدیریت شهری باید مدهای متنوع حمل و نقلی و امکانات مختلف حمل و نقل عمومی را در این مناطق ایجاد کنند تا مردم برای تردد در مناطق مرکزی از خودروی شخصی استفاده نکنند.

سالاری افزود: امیدواریم با عزم آقای حناچی و آقای گلپایگانی در هفته‌های آینده موضوع تغییر ضوابط تامین پارکینگ برای مناطق مرکزی شهر را بتوانیم رقم بزنیم.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر با اشاره به مراجعه مجموعه‌ای از شهروندان منطقه که از اقشار محروم و کم درآمد و ساکن خانه‌های ریزدانه‌ و در معرض فروریزش هستند، ادامه داد: کارشناسان اعلام کرده اند که امکان ریزش خانه های این افراد بر اثر هر بارندگی وجود دارد و مساله این است که بخشی از این افراد سند مالکیت ۶ دانگ ندارند و یا سند آن ها به صورت قولنامه‌ای و یا بنچاق است و از طرفی امکانات و هزینه لازم برای نوسازی یا بازسازی را ندارند، لذا ما در این جلسه تصمیم گرفتیم، بازدیدی را با معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مدیرکل حراست، مدیر کل بازرسی شهرداری و دادستانی تهران در حوزه شهرداری‌ها از این املاک داشته باشیم تا یک تصمیم آنی مبتنی بر حقوق عمومی برای رفع مشکل این افراد اتخاذ شود.

سالاری با اشاره به مشکلات مطرح شده از سوی توسعه گران و احیاء کنندگان بناهای تاریخی منطقه، گفت: عموما ساختمان‌هایی که دارای ارزش تاریخی و میراثی هستند، مشکلاتی از جمله انحصار وراثت و یا نقص و عدم بروزرسانی اسناد مالکیت دارند که بر اساس قوانین موجود در شهرداری، دریافت پروانه را با مشکل مواجه می کند. از طرفی هم طی فرایندهای بروکراتیک و طولانی ممکن است منجر به از دست رفتن این بناها شود که در این خصوص با اداره حقوقی منطقه مشورت کردیم و نظر ایشان بر این بود که در این خصوص دادستانی تهران می‌تواند مبتنی بر حقوق عمومی و صیانت از بناهای تاریخی به شهرداری‌ها اجازه صدور مجوز برای احیا و مرمت را بدهد. البته توسعه‌گر هم باید تعهدات لازم را در این خصوص بدهد.

وی، یکی دیگر از مشکلات مطرح شده از سوی شهروندان را افزایش عوارض صدور پروانه برای افرادیکه در گذشته فرم اعلام عوارض را به صورت علی‌الحساب دریافت کرده اند عنوان کرد و افزود: این افراد در گدشته مبالغی را به عنوان عوارض پرداخت کرده اند اما به دلیل طولانی شدن فرآیند صدور پروانه، قوانین جدیدی حاکم شده و عوارض افزایش پیدا کرده است و این مساله باعث شده که عوارض آن ها بر اساس نرخ مصوب روز محاسبه شود که اجحاف در حق این شهروندان است.خوشبختانه در همین جلسه مدیرکل تدوین ضوابط شهرداری تهران حضور داشتند و تصمیم گرفتیم که عوارض آن ها با همان نرخ گذشته محاسبه شود و ما به ازای آن افرادی که عوارض پرداخت نکرده اند، مطابق نرخ روز عوارض پرداخت کنند. این تصمیم مهمی بود که می‌تواند مشکل تعداد زیادی از شهروندان را حل کند.

سالاری در پایان نسخه شفا بخش برای منطقه ۱۲ را تهیه طرح تفصیلی ویژه منطقه دانست و گفت: تصمیم گیری با یک رویکرد و یک مبانی واحد بر اساس طرح تفصیلی یکپارچه برای کل شهر، یک اشتباه استراتژیک بود و همانطور که ما به دلیل موقعیت خاص منطقه ۲۲ به منظور صیانت از فضاهای سبز و باغات و مناطق تفرجگاهی طرح تفصیلی ویژه ای برای آن تهیه کردیم، باید برای منطقه ۱۲ نیز که قلب تهران و یک منطقه تاریخی و میراثی است، طرح تفصیلی ویژه ای نوشته شود.

وی افزود: اکنون زمینه این اقدام فراهم شده و اعضای شورای شهر، شهرداری تهران و اعضای کمیسیون ماده ۵ و هم شخص شهردار تهران به این موضوع اعتقاد دارند و امیدواریم که بزودی این موضوع به سرانجام برسد.