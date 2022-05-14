به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی موضوعات بازار بزرگ تهران صبح امروز -شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه- با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران و تنی چند از معاونان و مدیران شهری در محل ساختمان شهرداری منطقه ۱۲ برگزار شد.

شهردار پایتخت با بیان اینکه هرگاه به هر نقطه از شهر نگاه می‌کنیم علاوه بر خطرها و تبعات آن، به عنوان یک نقطه باید فرصتی مورد توجه قرار بگیرد و مطابق خاستگاه آن نقطه از شهر باید نقش آفرینی انجام شود، بیان کرد: در این باز طراحی برای ما مهم است بافت ناپایدار و بافت فرسوده بتواند به یک بافت پایدار ایمن و دارای تصویر درست برای تهران تبدیل شود و در کنار آن نیز هویت کار، تلاش و سکنی پذیر داشته باشد.

شهردار تهران ادامه داد: پرسش این است که بازار تهران و محله‌های متعدد پیرامون آن چگونه باید بازسازی و مورد توجه قرار بگیرد که از وضعیت نابه‌سامان فعلی خارج شود و وضعیتی ایجاد کنیم که بافت تاریخی موجود را صیانت کنیم و در کنار آن نیز به این موضوع توجه داشته باشیم که چگونه می‌توانیم با نوسازی در پهنه‌های فرسوده که بافت تاریخی ندارد، امکان خلق فرصت و مجموعه‌های بهتر را ایجاد کنیم.



زاکانی ادامه داد: برای این هدف تفکیک ۲۲ محله در منطقه ۱۲ هدفی است که باید در آن الزاماتی داشته باشیم تا با اهداف کلان همخوانی داشته باشد. به عنوان مثال می‌توان به پیش بینی لجستیک برای خروج باراندازها از تهران اشاره کرد تا خیابان‌هایی مانند خیابان ایران، امین حضور و… از وضعیت اسفناک امروز خارج شود.

وی با بیان اینکه اگر این ایده بخواهد محقق شود روی مجموعه مرکزی اثرگذار است، بیان کرد: در مثال دیگر می‌توان به تردد موتورسیکلت‌ها در منطقه بازار اشاره کرد که باید به گونه‌ای عمل شود که تردد موتورهای غیر برقی محدود شود. البته این امکان در حال حاضر وجود ندارد اما اگر امکان خلق و تسهیلات فراهم شد، کنترل پذیری این اقدام از طریق هوشمندسازی به شکل کامل امکان پذیر است تا شرایط از آشفتگی خارج شود.

شهردار تهران ادامه داد: در حوزه گاز برای کل تهران به عنوان عنصر خطر آفرین اگر قرار است طرح کلی ایجاد و پیش بینی شود، باید نگاهی برای آینده داشته باشیم. به طوری که اگر تهران بخواهد تنها از یک بعد مانند انرژی برق مورد توجه قرار بگیرد، پیش بینی‌های لازم و ضوابط خاص در این بخش دیده شود.

زاکانی با بیان اینکه هر بخش تهران به عنوان قطعه‌ای از یک جورچین نقش مؤثر در کلیت آن دارد، گفت: ما در یک نگاه کلی و با یک دقت نظر طرح تغییری باید برای نقاط مورد نظر از جمله بازار طرحی داشته باشیم که به واسطه آن مسیری طی شود که بافت فعلی آن را حفظ کنیم. در کنار آن اگر نیاز به نوسازی در بازار داریم بتوانیم طرح‌های نوینی داشته باشیم که نوسازی آن منطبق با انقلاب اسلامی و الگوی معماری ایرانی - اسلامی طراحی شود. باید ظرفیت‌ها به گونه‌ای منتقل شود که خلق موقعیت و فرصت برای تهران به عنوان قلب تپنده اقتصاد داشته باشد.

شهردار تهران اظهارکرد: باید به این نکته نیز تاکید کنم که اگر بزرگان بازار در طرح‌ها مشارکت و حضور نداشته باشند، ممکن است از بسیاری از امکان‌ها و ایده‌ها محروم شویم.

در این جلسه امیر یزدی شهردار منطقه ۱۲ تهران گزارشی از کلیات جلسه با محوریت بازار بزرگ تهران در بخش‌های بازسازی و ایمن سازی ارائه کرد.

بازنگری طرح تفصیلی و تدوین ضوابط ویژه بافت مرکزی (حصار ناصری)، سنجش وضعیت محلات با استفاده از ظرفیت دفاتر توسعه محله‌ای، شناخت محلات اصلی و ارزش‌های بافت تاریخی بازار، تعیین و تکلیف پلاک‌های فریز شده در بافت تاریخی، ایجاد موازنه بین حقوق مالکانه و حقوق عمومی و بررسی آسیب شناسانه و علل ناکارآمدی اسناد الزام آور قبلی، تأمین پارکینگ و ضوابط موجود در طرح تفصیلی از جمله موضوعاتی بود که از سوی مشاور طرح بیان شد.

طرح سناریوهای پیشنهادی سازمان فضای حصار ناصری، شبکه گاز بازار تهران و تهیه نقشه ریسک و خطر پذیری بازار از دیگر موضوعاتی بود که در جلسه بررسی موضوعات بازار بزرگ تهران با حضور شهردار تهران مطرح شد.