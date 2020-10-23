به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر از ۴ تصمیم مهم برای کاهش ناکارآمدی‌های اقتصادی با حضور ۵ عضو اقتصادی دولت خبر داد و نوشت: «در جلسه با پنج عضو اقتصادی دولت و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، چهار تصمیم مهم و عملیاتی برای کاهش ناکارآمدی‌های اقتصادی اتخاذ شد»

وی افزود: ‏ «اول - تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام برای استفاده از ظرفیت اعتباری و تسهیل فعالیت بازرگانی آنها، دوم - تشکیل اتاق تهاتری مرکزی کالا با کالا در وزارت صمت برای نظارت دقیق بر اجرای مستقیم عملیات واردات در برابر صادرات بدون نیاز به تبادل ارز و صرفاً برای کالاهای ضروری و مواد اولیۀ تولید، سوم - تشکیل پنجره واحد صادرات نفت در برابر واردات کالاهای اساسی که در دولت مسئولیت مستقیم آن با وزارت نفت است و چهارم - تامین کسری بودجه دولت از طرق کم هزینه مانند انتشار اوراق دولتی و بازارگردانی آن از سوی بانک مرکزی در قالب عملیات بازار باز»