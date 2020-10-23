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۲ آبان ۱۳۹۹، ۱۸:۰۴

قالیباف خبر داد؛

۴ تصمیم مهم و عملیاتی برای کاهش ناکارآمدی‌های اقتصادی

۴ تصمیم مهم و عملیاتی برای کاهش ناکارآمدی‌های اقتصادی

رئیس مجلس گفت: در جلسه با پنج عضو اقتصادی دولت و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، چهار تصمیم مهم و عملیاتی برای کاهش ناکارآمدی‌های اقتصادی اتخاذ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر از ۴ تصمیم مهم برای کاهش ناکارآمدی‌های اقتصادی با حضور ۵ عضو اقتصادی دولت خبر داد و نوشت: «در جلسه با پنج عضو اقتصادی دولت و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، چهار تصمیم مهم و عملیاتی برای کاهش ناکارآمدی‌های اقتصادی اتخاذ شد»

وی افزود: ‏ «اول - تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام برای استفاده از ظرفیت اعتباری و تسهیل فعالیت بازرگانی آنها، دوم - تشکیل اتاق تهاتری مرکزی کالا با کالا در وزارت صمت برای نظارت دقیق بر اجرای مستقیم عملیات واردات در برابر صادرات بدون نیاز به تبادل ارز و صرفاً برای کالاهای ضروری و مواد اولیۀ تولید، سوم - تشکیل پنجره واحد صادرات نفت در برابر واردات کالاهای اساسی که در دولت مسئولیت مستقیم آن با وزارت نفت است و چهارم - تامین کسری بودجه دولت از طرق کم هزینه مانند انتشار اوراق دولتی و بازارگردانی آن از سوی بانک مرکزی در قالب عملیات بازار باز»

کد مطلب 5054817

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    نظرات

    • صادق CA ۰۴:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
      1 0
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      اقتصاد ایران زمین گیر مقررات، قانون و تبصره و بند است. مقررات زدایی را در دستور کار قرار دهید نه آنکه دوباره به آنها اضافه نکنید .

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