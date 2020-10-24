تولید روغن بهشهر به دلیل عدم تامین ارز ۹ روز متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر در اطلاعیه نماد بورسی غبشهر آمده است: احتراماً به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند به دلیل اتمام موجودی روغن خام شرکت عملیات تولیدی شرکت به مدت ۹ روز از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ متوقف می‌گردد. با توجه به عدم تأمین ارز توسط بانک مرکزی جهت واردات روغن خام و عدم عرضه روغن خام به میزان مورد نیاز توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران، دستیابی به ظرفیت تولید کامل شرکت در کوتاه مدت میسر نمی‌باشد. امید است با رفع مشکلات ارزی و تخصیص و تأمین ارز، شرکت بتواند در تأمین روغن خوراکی مورد نیاز جامعه، نقش خود را ایفا نماید.

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