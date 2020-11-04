وزارت علوم حمله تروریستی به دانشگاه کابل را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور پیامی، حمله تروریستی به دانشگاه کابل و به خاک و خون کشیده شدن تعدادی از دانشجویان و استادان این دانشگاه را محکوم کرد.

در متن این پیام آمده است:

حمله جنایتکارانه و تروریستی به دانشگاه کابل که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از دانشجویان و اساتید این دانشگاه شده است را به شدت محکوم می‌نماییم.

حمله ناجوانمردانه گروهک تروریستی طالبان به مراکز دانشگاهی، نشان‌دهنده دشمنی و عداوت آنان با علم و دانش و معرفت آگاهی و تلاشی است نافرجام برای استمرار جهل و نادانی.

از خداوند متعال برای جان باختگان این حمله تروریستی طلب رحمت و مغفرت کرده و برای مجروحان آرزوی شفای عاجل داریم و به مردم و دولت کشور دوست و برادر پاکستان تسلیت می‌گوییم.

در حمله خونین تروریستی روز گذشته طالبان به دانشگاه کابل، ۱۹ نفر کشته و ۲۲ نفر زخمی شده‌اند.