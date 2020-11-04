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۱۴ آبان ۱۳۹۹، ۹:۰۳

با صدور پیامی؛

وزارت علوم حمله تروریستی به دانشگاه کابل را محکوم کرد

وزارت علوم حمله تروریستی به دانشگاه کابل را محکوم کرد

وزارت علوم با صدور پیامی حمله تروریستی به دانشگاه کابل را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور پیامی، حمله تروریستی به دانشگاه کابل و به خاک و خون کشیده شدن تعدادی از دانشجویان و استادان این دانشگاه را محکوم کرد.

 در متن این پیام آمده است:

حمله جنایتکارانه و تروریستی به دانشگاه کابل که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از دانشجویان و اساتید این دانشگاه شده است را به شدت محکوم می‌نماییم.

حمله ناجوانمردانه گروهک تروریستی طالبان به مراکز دانشگاهی، نشان‌دهنده دشمنی و عداوت آنان با علم و دانش و معرفت آگاهی و تلاشی است نافرجام برای استمرار جهل و نادانی.

از خداوند متعال برای جان باختگان این حمله تروریستی طلب رحمت و مغفرت کرده و برای مجروحان آرزوی شفای عاجل داریم و به مردم و دولت کشور دوست و برادر پاکستان تسلیت می‌گوییم.

در حمله خونین تروریستی روز گذشته طالبان به دانشگاه کابل، ۱۹ نفر کشته و ۲۲ نفر زخمی شده‌اند.

کد مطلب 5063064
زهرا سیفی

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