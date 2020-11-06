به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صادقی بعد از بازی پرسپولیس و سایپا در هفته نخست لیگ برتر گفت: فصل گذشته آخرین بازی به پرسپولیس را واگذار کردیم. باید ذهنیت تیم را تغییر بدهیم. فصل گذشته به جوان‌های زیادی میدان دادیم و انتظار داریم این فصل بهتر باشند. هدفمان این است که هم فوتبال بهتری بازی کنیم و هم نتیجه بگیریم. روند بازیکن سازی را هم ادامه می‌دهیم.

وی افزود: با تیمی بازی داشتیم که چهار بار قهرمان ایران شده است. دو سه موقعیت به پرسپولیس دادیم ولی ما هم فرصت‌های خوبی داشتیم و می‌توانستیم گلزنی کنیم و برنده شویم. از همه راضی هستم ولی جا دارد بهتر باشیم. چند بازیکن کیفیت تمریناتشان را نداشتند. اولین بازی لیگ بود و انتظار داریم بهتر از این بازی کنند.

سرمربی سایپا درباره انتقال محسن مسلمان به این تیم تاکید کرد: مسلمان خیلی سن بالایی ندارد. او ۲۹ ساله است. تیم ما سال گذشته خیلی جوان بود ولی امسال سعی کردیم چند بازیکن باتجربه بگیریم. محسن مسلمان از آن دسته بازیکنان است که می‌تواند به ما کمک کند.

صادقی همچنین در نشست خبری بازی درباره درخشش محمدحسین اکبرمنادی دروازه بان سایپا گفت: حامد لک دروازه بان پرسپولیس هم در دقایق آخر درخشش خوبی داشت و اگر درخشش او نبود، می‌توانستیم یک بر صفر پیروز شویم.

وی در خصوص قضاوت حسن اکرمی داور مسابقه تاکید کرد: اعتراض‌ها زیاد بود و نگران بودم داور تحت تاثیر این اعتراض‌ها قرار بگیرد ولی به نظرم خوب بازی را اداره کرد.

سرمربی سایپا در پایان درباره برگزاری بازی در ورزشگاه شهید دستگردی هم گفت: حق طبیعی ما است که در استادیوم خودمان بازی کنیم. امروز کیفیت زمین را دیدید. اینجا هیچ چیزی از استادیوم آزادی کم ندارد. مدیریت باشگاه اصرار داشت که به حقمان برسیم و ما هم باید از شرایط میزبانی استفاده کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در هفته نخست لیگ بیستم برابر سایپا به نتیجه تساوی بدون گل رسید.