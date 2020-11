نخستین جلسه آزمون تولیمو در کانون زبان ایران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هانیه تقدسی عنو ان کرد: فردا قرار است نخستین جلسه آزمون تولیمو، در مرکز آزمون‌های بین‌المللی کانون زبان واقع در شهرک غرب برگزار شود؛ این مرکز مجهز به امکانات مدرن و به‌روز جهت برگزاری آزمون‌های الکترونیکی است.

وی همچنین به شرکت‌کنندگان این اطمینان خاطر را داد که برگزاری آزمون با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی همراه خواهد بود.

به گفته مسئول آزمون‌های بین‌المللی معاونت آموزش کانون زبان ایران، طبق تقویم سازمان سنجش آموزش کشور، آزمون تولیمو قرار است از فردا به صورت یک هفته درمیان، روزهای سه‌شنبه برگزار شود.

تقدسی درباره این آزمون توضیح داد: تولیمویا TOLIMO مخفف The Test of Language by the Iranian Measurement Organization است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور طراحی و اجرا می‌شود و در واقع آزمونی استاندارد برای تعیین سطح دانش زبان انگلیسی است. مدرک این آزمون برای پذیرش در دانشگاه‌های کشور مورد توجه است و کسب نمره بالا در آن برای قبولی در آزمون دکترا حائز اهمیت است.

مسئول آزمون‌های بین‌المللی معاونت آموزش کانون زبان خاطرنشان کرد: به‌زودی تقویم کامل زمان‌های برگزاری از طریق سایت کانون زبان اطلاع‌رسانی خواهد شد.