یک آدم ربا در میناب دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جعفری شنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: در پی وقوع یک فقره آدم ربایی جوان ۲۵ ساله با تهدید سلاح سرد توسط ۲ فرد ناشناس در خرداد ماه امسال، بلافاصله با تلاش همه جانبه ماموران یکی از عاملان آن دستگیر و جوان ربوده شده در کمتر از ۴۸ ساعت آزاد شد.

وی با بیان اینکه عامل اصلی گروگانگیری قبل از حضور مأموران از محل متواری شده بود، انگیزه آدم ربایان را اختلاف حساب مالی عنوان کرد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: با اقدامات فنی و اطلاعاتی و تلاش شبانه روزی و بهره گیری از شیوه‌های پلیسی نهایتاً متهم متواری پس از چندین ماه فرار، روز گذشته با یک دستگاه خودرو پژو در محور «هشتبندی - میناب» شناسایی و در یک عملیات منسجم پلیسی توسط مأموران انتظامی شهرستان دستگیر شد.

سردار جعفری سوابق متهم دستگیر شده را ۲ فقره آدم ربایی، حمل مواد و سرقت یک دستگاه پژو عنوان کرده و افزود: متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی هرمزگان با اشاره به اینکه در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و یک متهم دستگیر شد، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی شد.