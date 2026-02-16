پرداخت به خارجی های استقلال در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در آستانه دیدار برگشت مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ برابر الحسین، شامگاه یکشنبه ۲۶ بهمن وارد شهر اَمان شد تا آخرین برنامه‌های آماده‌سازی خود را دنبال کند. آبی‌پوشان امروز یک جلسه تمرینی را در محل برگزاری مسابقه برگزار خواهند کرد و نشست خبری ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال نیز ظهر دوشنبه ۲۷ بهمن برگزار می‌شود.

در روزهای اخیر، برخی بازیکنان خارجی استقلال نسبت به پرداخت‌نشدن مطالبات خود گلایه‌هایی را مطرح کرده بودند. با این حال، مدیران باشگاه پس از رایزنی‌های فشرده موفق شدند بخشی از منابع مالی مورد نیاز را تأمین کنند و قرار است پس از بازگشت کاروان تیم به تهران، درصدی از قرارداد به تمامی بازیکنان خارجی پرداخت شود.

همچنین جلسه هفتگی هیئت‌مدیره باشگاه که طبق روال قرار بود امروز دوشنبه برگزار شود، به دلیل حضور مدیران استقلال در سفر اردن و همراهی با تیم، لغو شد.

دیدار تیم‌های استقلال ایران و الحسین اردن شامگاه سه‌شنبه ۲۸ بهمن از ساعت ۲۱:۴۵ در ورزشگاه بین‌المللی شهر اَمان برگزار می‌شود و قضاوت این مسابقه بر عهده رستم لطفولین از ازبکستان خواهد بود.