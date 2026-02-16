به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین آمار ثبتنام داوطلبان اظهار کرد: همزمان با آغاز چهارمین روز نامنویسی، تاکنون ۳۲۰ نفر در پنج بخش شهرستان رشت ثبتنام کردهاند.
وی افزود: انتخابات شوراهای اسلامی روستا در بخشهای مرکزی، کوچصفهان، سنگر، لشتنشا و خشکبیجار برگزار میشود و در مجموع ۲۳۸ روستا مشمول برگزاری انتخابات هستند.
رئیس ستاد انتخابات شهرستان رشت با بیان اینکه در این دوره برای ۷۶۴ کرسی شورا انتخابات برگزار خواهد شد، تصریح کرد: ترکیب شوراها بر اساس جمعیت روستاها سه یا پنج نفره خواهد بود.
میرغضنفری با اشاره به آمار ثبتنام به تفکیک بخشها بیان کرد: در بخش مرکزی ۱۰۷ نفر، لشتنشا ۶۴ نفر، کوچصفهان ۶۱ نفر، سنگر ۴۸ نفر و خشکبیجار ۴۰ نفر ثبتنام کردهاند.
وی درباره ترکیب جنسیتی داوطلبان گفت: از مجموع ثبتنامکنندگان، ۲۹۳ نفر معادل ۹۲ درصد مرد و ۲۷ نفر معادل ۸ درصد زن هستند.
رئیس ستاد انتخابات شهرستان رشت با اشاره به وضعیت ایثارگری داوطلبان افزود: ۲۷۶ نفر معادل ۸۶ درصد فاقد سابقه ایثارگری و ۴۴ نفر معادل ۱۴ درصد دارای سابقه ایثارگری هستند.
میرغضنفری در ادامه به سطح تحصیلات داوطلبان اشاره کرد و گفت: ۱۱۵ نفر زیر دیپلم، ۱۳۷ نفر دیپلم، ۲۶ نفر کاردانی، ۳۳ نفر کارشناسی، هشت نفر کارشناسی ارشد و یک نفر دارای مدرک دکترا هستند.
وی درباره ترکیب سنی داوطلبان نیز اظهار کرد: هشت نفر زیر ۳۰ سال، ۶۴ نفر بین ۳۰ تا ۴۰ سال، ۱۰۰ نفر بین ۴۰ تا ۵۰ سال، ۸۹ نفر بین ۵۰ تا ۶۰ سال، ۴۵ نفر بین ۶۰ تا ۷۰ سال و ۱۴ نفر ۷۰ سال به بالا ثبتنام کردهاند.
رئیس ستاد انتخابات شهرستان رشت با بیان اینکه ثبتنام تا روز پنجشنبه ۳۰ بهمن ادامه دارد، خاطرنشان کرد: نامنویسی بهصورت غیرحضوری و از طریق پنجره واحد خدمات وزارت کشور به نشانی keshvar.moi.ir و در بازه زمانی ۸ تا ۱۸ انجام میشود.
وی تأکید کرد:بخشداریها و دهیاریهای شهرستان نیز برای تسهیل فرآیند ثبتنام آمادگی کامل دارند و پیشبینی میشود با استمرار این روند، مشارکت گسترده و رقابتی سالم در روستاهای شهرستان شکل گیرد.
نظر شما