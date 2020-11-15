«الون ماسک» هم کرونا گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، الون ماسک مدیر ارشد اجرایی تسلا اعلام کرد احتمالاً به کووید ۱۹ مبتلا است.

او در توئیتر نوشت: از آزمایشگاه‌های مختلف نتایج بسیار متفاوتی دریافت کرده ام، اما احتمالاً به کووید ۱۹ با علائم معتدل مبتلا شده ام. علائم من سرماخوردگی خفیفی است و این هم تعجب برانگیز نیست زیرا ویروس کرونا هم نوعی از سرماخوردگی است.

او اشاره‌ای نکرد که نتایج تست مربوط به PCR بوده است یا خیر که دقیق‌تر از تست‌های سریع است.

همچنین مدیر ارشد اجرایی تسلا در پاسخ به یکی از کاربران درباره علائم بیماری نوشت: حالم کمی متغیر است. احساس می‌کنم علائم سرماخوردگی عادی اما با بدن درد بیشتردارم که همراه سرفه و عطسه است.

ماسک قبل از این در یک توئیت اعلام کرده بود ۴ بار از تست‌های سریع ابتلاء به کووید ۱۹ استفاده کرده و نتیجه آنها ۲ بار مثبت و ۲ بار منفی بوده است.

این درحالی است که اکنون سوالاتی درباره حضور او برای مراسم ارسال ۴ فضانورد به ایستگاه فضایی بین المللی همراه کپسول اسپیس ایکس به وجود آمده است.