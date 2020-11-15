ظرفیت پذیرش دستیاری فوق تخصصی خالی ماند/ آغاز تکمیل ظرفیت از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی در اطلاعیه ای شرایط ثبت نام تکمیل ظرفیت سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی را اعلام کرد.

تمامی شرکت کنندگان سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی که در مرحله اعلام نتایج اصلی این آزمون موفق به کسب قبولی نشده اند و همچنین دستیاران فارغ التحصیل سالجاری (با پایان دوره آموزشی تا تاریخ ۳۰ آبان ۹۹) در رشته‌های تخصصی بیماری‌های داخلی، کودکان، بیهوشی، روانپزشکی و جراحی عمومی که در شصت و هفتمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی موفق به کسب قبولی نهایی شده اند، می‌توانند در تکمیل ظرفیت شرکت کنند.

تمامی متقاضیان تکمیل ظرفیت سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی می‌توانند با مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.ir از تاریخ ۲۶ آبان تا اول آذر ۹۹ مراتب تمایل خود را به شرکت در مراحل تکمیل ظرفیت بنا به دستورالعمل مربوطه اعلام کنند.

به گزارش مهر، سی و هفتمین دوره پذیرش دستیار رشته‌های فوق تخصصی بالینی پزشکی برای ۲۵ رشته فوق تخصصی پنجشنبه ۳ بهمن ۹۸ برگزار شد. در این آزمون ۵۶۷ نفر ثبت نام کرده بودند که در نهایت ۴۸۴ نفر در آزمون شرکت کردند.

پس از آزمون کتبی داوطلبانی که حدنصاب نمره کتبی تراز شده را کسب کردند در آزمون شفاهی که با روش‌های PMP و OSCE و مصاحبه ساختارمند برگزار می‌شود، شرکت کردند.

۴۸۷ نفر از متخصصین واجد شرایط در این دوره از آزمون شرکت کرده بودند که تعداد ۳۹۱ نفر از داوطلبان پس از انجام آزمون‌های کتبی و شفاهی موفق به اخذ مجوز حضور در مرحله انتخاب محل تحصیل شدند. ظرفیت رشته‌های فوق تخصصی پزشکی بالینی ۴۳۰ صندلی بود.

نتایج نهایی سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی ۲۷ خردادماه ۹۹ اعلام شد و با توجه به میزان ظرفیت و تعداد شرکت کنندگان، بخشی از ظرفیت خالی ماند.