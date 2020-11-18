به گزارش خبرنگار مهر، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به تقویت نرم افزار شاد با بیان اینکه دائماً در جهت بهبود ظرفیت‌های «شاد» اقدام شده است، گفت: سرورهای مورد نیاز روز به روز افزایش پیدا می‌کند تا بتواند به نحو مناسبی پاسخگوی نیاز فرهنگیان باشد.

حاجی میرزایی گفت: مشکلی که الان بیشتر بهره‌برداران شاد با آن روبرو هستند اینکه در انتقال و دریافت اطلاعات در برخی ساعات روز مشکل دارند. ما هم ساعت کلاس ها را در طول هفته توزیع کردیم و هم با مجموعه همراه اول که زیرساخت فنی این کار را تامین کرده است، گفتگو کردیم و آنها هم شبانه روزی تلاش می‌کنند که این زیرساخت را تقویت کنند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: امروز بیش از ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دانش آموز و تقریباً همه معلمان و مدیران در «شاد» فعال هستند و امیدوارم این مشکلات به تدریح برطرف شود.

وی افزود: کسانی که از شاد استفاده می‌کنند، می‌توانند شهادت دهند که هنوز مشکلات وجود دارد ولی روند مشکلات نزولی است.