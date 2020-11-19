راه اندازی پویش ملی«همدلی از جنس اهدای زندگی» و دعوت به اهدای خون

علی مقامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پویش جوانان پیشگامان خدمت و سلامتم، گفت: مجمع ملی جوانان با توجه به فرمایشات رهبری در خصوص کمک‌های مومنانه در مرحله دوم، پویش ملی جوانان مدافعان خدمت و سلامت را به شعب استانی و سازمان‌های مردم نهاد جوانان کشور ابلاغ و اطلاع رسانی کرد.

وی افزود: در همین خصوص سازمان‌های مردم نهاد جوانان در سطح استان‌ها با توجه به رسالت‌های ذاتی خود کمک‌های معیشتی و بهداشتی را میان افراد کم برخوردار سراسر کشور توزیع کردند.

مقامی در خصوص اعلام فراخوان به جوانان برای کمک به افزایش ذخیره خونی کشور عنوان کرد: در همین راستا با توجه به کمبود بانک خونی کشور پویشی تحت عنوان پویش ملی «همدلی از جنس اهدای زندگی» در فضای مجازی راه اندازی شد. این پویش از جوانان و سازمان‌های مردم نهاد سراسر کشور دعوت به اهدای خون می‌کند و از تاریخ ۲۶ آبان ماه به مدت یک هفته در تمامی مراکز فعال انتقال خون کشور اجرا خواهد شد.

مجمع ملی جوانان طی بیانیه‌ای خواستار ورود حداکثری جوانان و فعالان اجتماعی برای کمک به هموطنان در زمینه مقابله با کرونا و اهدای خون کرده است.

در این بیانیه آمده است: «مجمع ملی سازمان‌های مردم نهاد جوانان با همراهی بیش از ۳۰۰۰ تشکل مردم نهاد حوزه جوانان از آغاز شیوع این بیماری با لبیک به فرامین مقام معظم رهبری همواره در مقابله با ویروس و کمک رسانی به نیازمندان و اجرای رزمایش همدلی با عنوان همت جوانانه، کمک مومنانه در ماه مبارک رمضان و پویش جوانان مدافعان سلامت عزاداران حسینی در ایام محرم بار دیگر با تمام توان و ظرفیت خود در یاری نیازمندان و مقابله با ویروس کرونا به میدان خواهد آمد.

اکنون در شرایط حساس و موج سوم شیوع ویروس منحوس کرونا و آسیب دیدن وضعیت اقتصادی اقشار مختلف جامعه، مجمع ملی سازمان‌های مردم نهاد جوانان با همکاری تشکلات، سمن‌ها و مجامع استانی جوانان با لبیک به ندای رهبر فرزانه انقلاب حضرت امام خامنه‌ای و با فراهم نمودن بسترهای مختلف با اجرای پویش #جوانان پیشگامان خدمت و سلامت؛ می‌کوشد تا شرایط آسیب دیدگان ویروس کرونا و نیازمندان بهبود یابد.

در پایان از جوانان عزیز بویژه فعالین اجتماعی در سازمان‌های مردم نهاد می‌خواهیم با پیوستن به این پویش در این اقدام ارزشمند یاریگر باشند.»