پلمب واحدهای صنفی متخلف بدون تذکر قبلی/فروشگاه های بزرگ باز هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق اصناف استان قم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا قم، کلیه گروه‌های شغلی بجز «گروه شغلی یک» از روز شنبه اول آذرماه سال جاری تا اطلاع ثانوی تعطیل می‌باشند.

اطلاعیه افزوده است: همچنین بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، فعالیت و ارائه خدمات فروشگاه‌های بزرگ، زنجیره‌ای و تعاونی قم از روز شنبه اول آذر ماه حتی در روزهای تعطیل به صورت یکسره از صبح تا ساعت ۲۱:۰۰ است.

اطلاعیه تاکید کرده است: هر گونه فعالیت گروه‌های شغلی ۲، سه و چهار که در ایام محدودیت‌های کرونایی مشمول تعطیلی هستند، با واحد صنفی متخلف بدون تذکر و صدور اخطار قبلی برخورد و آن واحد پلمب شده و جهت اقدامات قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی می‌شوند.

فروشگاه زنجیره‌ای مایحتاج مردم، نانوایی، مراکز بهداشت درمانی دولتی و خصوصی، سوپر مارکت ها، میوه فروشی‌ها، میادین میوه و تره بار، مراکز فروش محصولات پروتئینی نظیر قصابی‌ها، مرغ فروشی‌ها و ماهی فروشی‌ها، و همچنین لبنیات فروشی و مراکز تولید و عرضه فراورده‌های لبنی از جمله مشاغل گروه یک هستند.

مراکز تهیه غذاهای آماده بیرون بر در همه نوع فعالیت اعم از رستوران، فست‌فود و طباخی، داروخانه‌ها، مراکز و فروشگاه‌های دامپزشکی، جایگاه‌های سوخت، مراکز تأمین آمبولانس دولتی و خصوصی، بخش دارو و مواد غذایی؛ محل‌های نگهداری سالمندان، معلولان و آسایشگاه‌ها؛ تأمین برق، گاز، بخار و تهیه هوا، آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه، مراکز، ادارات و مراکز امنیتی، امدادی، ضروری و استراتژی از دیگر مشاغل گروه یک هستند که در ایام تعطیلی کرونایی مجاز به ادامه فعالیت هستند.

مصالح فروشی، آهن فروشی، جوشکاری، کابینت، تراشکاری، نجاری و فعالیت‌های مشابه؛ تعمیرات لوازم خانگی، اتومبیل، موبایل و مشاغل مشابه؛ صنایع و معادن، کشاورزی، شیلات و حمل و نقل بار و همچنین خدمات وابسته شامل کلیه واحدهای تولیدی اعم از صنفی و صنعتی از دیگر مشاغل گروه یک هستند.

فروشگاه قطعات یدکی، لوازم دستگاه‌های صوتی و تصویری، لوازم یدکی ماشین آلات کشاورزی، لوازم یدکی تهیه مطبوع، لوازم یدکی و ملزومات ماشین آلات صنعتی بازرگانی، لوازم یدکی موتور پمپ، خرده فروشی لوازم یدکی و اصلی اتومبیل، فروش لوازم یدکی موتورهای محرکه بنزین و گازوئیل، فروش لوازم یدکی وسایل نقلیه به صورت عمده از دیگر مشاغل گروه یک هستند.