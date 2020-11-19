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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۳:۳۳

مسئول شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه خراسان شمالی:

نماز جمعه این هفته در تمام شهرهای خراسان شمالی لغو شد

نماز جمعه این هفته در تمام شهرهای خراسان شمالی لغو شد

بجنورد- مسئول شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه خراسان شمالی گفت: طبق مصوبه ستاد مبارزه با کرونا در استان، نماز جمعه این هفته در تمام شهرهای خراسان شمالی لغو شد.

حجت الاسلام نعمت الله آزموده در گفتگو با مهر اظهار کرد: طبق مصوبه ستاد مبارزه با کرونا در استان، نماز جمعه این هفته در تمام شهرهای خراسان شمالی لغو شد.

مسئول شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه خراسان شمالی ادامه داد: وضعیت استان از نظر شیوع کرونا در حالت قرمز قرار دارد و بر همین اساس با اعمال محدودیت‌های جدید نماز جمعه در استان برگزار نخواهد شد.

وی افزود: عمل به مصوبات ستاد مبارزه با کرونا امری واجب بوده و از این رو همه باید به رعایت این دستورات پایبند باشیم.

آزموده در انتها از مردم خواست تا بیش از پیش پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند و گفت: امیدواریم با رعایت فاصله گذاری اجتماعی به زودی کرونا را شکست دهیم تا فعالیت‌ها به روال عادی بازگردد.

کد مطلب 5075581

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