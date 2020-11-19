کارمندان فیس بوک در معرض خطر جانی قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، بیش از ۲۰۰ بازبین فیس بوک در آمریکا و اروپا نامه‌ای سرگشاده به مارک زاکربرگ مدیر ارشد اجرایی این شرکت نوشته و خواستار دورکاری طی دوران همه گیری کووید ۱۹ شده اند.

در این نامه آمده است: ما بازبین‌های محتوای فیس بوک و کارمندان این شرکت بیم خود از تصمیم شما برای به خطر انداختن زندگی خود، همکاران و عزیزانمان جهت حفظ سودآوری شرکت در دوران همه گیری را اعلام می‌کنیم.

در بخش دیگری از نامه آمده است: پس از آنکه چندماه اجازه دادید بازبین‌ها از خانه دورکاری کنند، در رویارویی با فشار مضاعفی برای پاک کردن فیس بوک از نفرت پراکنی و اخبار جعلی، دوباره به اجبار ما را به دفاتر کاری برگرداندید.

این گروه از کارمندان فیس بوک خواستار به حداکثر رساندن دورکاری، پرداخت سختی کار، پایان برون سپاری و فراهم کردن خدمات درمانی و روانی واقعی شده اند.

سخنگوی فیس بوک در بیانیه‌ای اعلام کرد از فعالیت بازبین‌ها قدردانی می‌کند و سلامت و ایمنی آنها را در ارجحیت قرار می‌دهد.