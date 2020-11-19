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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۵:۳۶

به دلیل بازگشت اجباری به محل کار؛

کارمندان فیس بوک در معرض خطر جانی قرار گرفتند

کارمندان فیس بوک در معرض خطر جانی قرار گرفتند

۲۰۰ نفر از بازبین‌های محتوای فیس بوک در نامه‌ای سرگشاده نسبت به بازگشت اجباری به دفاتر کاری اعتراض و این شرکت را متهم کرده‌اند برای سود خود جان آنان را به خطر انداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، بیش از ۲۰۰ بازبین فیس بوک در آمریکا و اروپا نامه‌ای سرگشاده به مارک زاکربرگ مدیر ارشد اجرایی این شرکت نوشته و خواستار دورکاری طی دوران همه گیری کووید ۱۹ شده اند.

در این نامه آمده است: ما بازبین‌های محتوای فیس بوک و کارمندان این شرکت بیم خود از تصمیم شما برای به خطر انداختن زندگی خود، همکاران و عزیزانمان جهت حفظ سودآوری شرکت در دوران همه گیری را اعلام می‌کنیم.

در بخش دیگری از نامه آمده است: پس از آنکه چندماه اجازه دادید بازبین‌ها از خانه دورکاری کنند، در رویارویی با فشار مضاعفی برای پاک کردن فیس بوک از نفرت پراکنی و اخبار جعلی، دوباره به اجبار ما را به دفاتر کاری برگرداندید.

این گروه از کارمندان فیس بوک خواستار به حداکثر رساندن دورکاری، پرداخت سختی کار، پایان برون سپاری و فراهم کردن خدمات درمانی و روانی واقعی شده اند.

سخنگوی فیس بوک در بیانیه‌ای اعلام کرد از فعالیت بازبین‌ها قدردانی می‌کند و سلامت و ایمنی آنها را در ارجحیت قرار می‌دهد.

کد مطلب 5075625
شیوا سعیدی

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