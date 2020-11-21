اجرای طرح خوانا در ۵ درصد مدارس کشور از اول دی ماه

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه از دوره آموزشی تربیت مدرسان کشوری بسته تحولی خوانا صبح امروز با حضور رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش به صورت مجازی برگزار شد.

حکیم زاده گفت: اگر بتوانیم دانش آموزانی را پرورش بدهیم که علاوه بر مهارت های خواندن و نوشتن بتوانند مهارت هایی را بیاموزند که برای زندگی آنها ضروری است، توانستیم سند تحول بنیادین را اجرا کنیم. طرح خوانا مهمترین مهارت های پایه های ابتدایی را هدف قرار گرفته است.

حکیم زاده بیان کرد: گفتگو کردن و مهارت شنیدن و مهارت نه گفتن به عنوان مهمترین اهداف ما است که در دستور کار قرار بگیرد اما از طرف دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که در راستای پیگیری این مأموریت مهم ما می‌توانیم به چالش‌های موجود هم توجه داشته باشیم. ما متوجه شدیم مهارت های خواندن و درک مطلب دانش آموزان ما در آن حدی نیست که انتظار داشتیم و برای آن برنامه‌ریزی کرده‌ایم. ما از سال ۲۰۰۱ هنوز نتوانستیم به میانگین جهانی در این زمینه برسیم و نمرات دانش آموز ایرانی نشان می دهد که این قضیه به بهبود نیاز دارد. همه ما می دانیم اگر تغییراتی در این دوره اتفاق می‌افتد، تغییراتی پایدار هستند و اگر بتوانیم این تغییرات را به تاخیر بیندازیم و هدف‌گذاری مناسب نداشته باشیم امکان دریافت نتایج قابل ملاحظه کاهش خواهد یافت.

وی افزود: دانش آموزان خواندن و نوشتن را در مدرسه یاد می‌گیرند اما نوشتن فقط رونویسی نیست. در طرح خوانا ما از دانش آموزان می خواهیم که فراتر از نوشتن گام بردارند و با استفاده از ابزار نوشتن قلم نقادانه داشته باشند و چیزهایی را که می‌بینند را به خوبی بیان و تفسیر کند. این حس نیازمند تمرین های عملی است که دانش‌آموزان را فراتر از خواندن و نوشتن پیش می‌برد.

وی بیان کرد: البته ما در زمینه خواندن و روخوانی از کتاب‌ها چالش‌هایی داریم اما دانش‌آموزان باید بدانند زمانی که یک مطلب را می‌خوانند، چه چیزی از آن درک و یا دریافت می‌کنند. همچنین باید قادر باشند متن خوانده شده را به زبان خود و با صدای رسا و بلند بیان کند. دانش آموز باید بتواند با دیگران به راحتی ارتباط کلامی برقرار کند، سپس نظرات، ایده‌ها و دیدگاه‌های خود را به روشنی اعلام نماید. یا حتی محتواهای داستان های خوانده شده را به زبان خود بیان و داستان گویی کند. دانش آموزان همچنین باید بتوانند درباره یک موضوع خاص مطلبی را آماده کرد و در اجتماع ارائه نمایند. ادب، مسئولیت پذیری و جرأت ورزی از جمله اهداف دیگر مهم ما هستند.

وی ادامه داد: ۵ درصد کل مدارس تحت پوشش اولیه طرح هستند. هر چند ما ابتدا پیش بینی کرده بودیم ۱۰ درصد مدارس را پوشش دهیم ولی برای قبل از کرونا بود. با توجه به شیوع ویروس کرونا و محدودیت هایی که اجرا شد، ما تعداد مدارس را کم کردیم. امیدواریم اهداف طرح را در ۵ درصد مدارس اجرا کنیم و با شناسایی قوت و ضعف ها در دیگر مدارس اجرا کنیم.

حکیم زاده اظهار کرد: توانمندسازی مدرسان کشوری طرح خوانا کار را شروع می کنیم. بسته های آموزشی ویژه خوانا برای اجرا در کلاس درس نهایی شده است. از اول دی ماه اجرای عملی طرح را خواهیم داشت.

وی بیان کرد: این طرح با روش هایی از جمله، آموزش حضوری برای آموزش مدرسان کشوری، آموزش غیر برخط، بسته های آموزشی، جلسات مجازی ارائه خواهد شد. هدایت، نظارت و راهبری این کار از ابتدا تا پایان طرح به عهده این راهبران آموزشی است.

وی افزود: هر کلاس درس برای مدرسان کشوری ۷۰ عضو دارد که برنامه آنها تهیه شده و برنامه های آموزشی، مهارت یادگیری، زبانی و مهارت زندگی توسط مدرسان دنبال خواهد شد.