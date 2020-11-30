قرارداد غیربارانی پرسپولیس برای زمین تمرین!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی خود را برای برگزاری دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا آماده میکند که کادر فنی این تیم همچنان بابت نداشتن چمن مناسب برای تمرینات این تیم مشکل دارد.
چمن ورزشگاه شهید کاظمی که محل تمرینات اختصاصی این تیم است در سالهای اخیر بوده است معمولاً در فصول سرد دچار مشکل میشود تا سرخها در زمینهای دیگری تمرین کنند.
از این رو مسئولان باشگاه پرسپولیس تصمیم به فراهم کردن چمن پژوهشگاه نفت برای تمرینات شاگردان یحیی گل محمدی گرفتند. با این حال مسئولان این مجموعه با وجود موافقت با درخواست باشگاه پرسپولیس اعلام کردند سرخپوشان در روزهای بارانی نمیتوانند در این مجموعه حاضر شده و کار با توپ انجام دهند.
باشگاه پرسپولیس نیز به دلیل نبود مجموعه تمرینی دیگری که مورد تایید کادر فنی باشد با این موضوع موافقت کرده است و در یک سال آینده میتواند در روزهای غیربارانی در چمن پژوهشگاه نفت تمرین کند.
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