کاردانی پیوسته از کنکور مستثنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور کبگانیان امروز در حاشیه جلسه یکصد و چهلم ستاد نقشه جامع علمی کشور با اشاره به مصوبات جلسه ضمن تبریک سی و ششمین سالگرد شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ابلاغ مصوبه جهش تولید از اخبار خوب علمی امروز بود که توسط ریاست جمهور ابلاغ شد. همچنین در جهش تولید بندهایی را در ارتباط با علم و فناوری و فرهنگ داشتیم و نکاتی درباره طرح جهش تولید دانش بنیان در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح شد.

کبگانیان افزود: اعضای کمیسیون ملاحظاتی داشتند که مطرح شد رئیس کمیسیون آموزش مجلس نیز حضور داشت و قرار شد در این ملاحظات دقت شود و سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در این طرح و مصوبه در مجلس رعایت شود.

کبگانیان ادامه داد: مصوبه جذب معلمان خوشبختانه در ستاد نقشه جامع علمی کشور آماده شده بود و در صحن شورا تصویب و ابلاغ شد.

وی ادامه داد: دستور اصلی جلسه امروز ادامه ساماندهی نظام سنجش و پذیرش و بحث کنکور بود که از بحث‌های جدی ما در نقشه جامع علمی کشور و در سند آمایش آموزش عالی است.

قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ما دو سیاست بسیار مهم را پشت سر گذاشتیم که یکی از آنها جدا شدن سنجش از پذیرش بود این مصوبات ارتباطی به کنکور سال ۱۴۰۰ ندارد ولی ما به کنکور ورود خواهیم کرد و نگران نسل‌های آینده کشور هستیم.

وی ادامه داد: با تمام دستگاه‌های مربوطه هم تعامل کافی داریم همچنین وزیر علوم امروز در جلسه حضور داشتند با نمایندگان مجلس هماهنگی شده است با دفتر مقام معظم رهبری نیز قبلاً هماهنگی شده است ولی محوریت کار با شورای عالی انقلاب است.

کبگانیان افزود: امروز سیاست سه و چهار را جلو بردیم سیاست شماره سه پذیرش کلیه دانشجویان در دوره‌های کاردانی پیوسته دانشگاه‌ها صرفاً از طریق سوابق تحصیلی بود که از این پس انجام می‌پذیرد.

وی ادامه داد: برخی از این دانشجویان مشکلاتی داشتند علاوه بر اینکه در هنرستان‌هایی تحصیل کرده بودند و قصد ورود به کاردانی پیوسته را داشتند و باید در کنکور هم شرکت می‌کردند و دانشگاه‌هایی مانند فنی و حرفه‌ای و دانشگاه آزاد، چنین اجباری داشتند که امروز تصویب کردیم که دوره کاردانی پیوسته صرفاً از طریق سوابق تحصیلی صورت گیرد و از کنکور مستثنی شود.

کبگانیان ادامه داد: سیاست چهار نیز یک آسیب بسیار مهم دارد چند بار توسط رئیس مجلس به مقام‌معظم رهبری گزارش آن داده شده بود که تبلیغات بی حد و حصر موسسات و آموزشکده‌های کلاس کنکور در صدا و سیما و اکثر رسانه‌ها آسیب بسیار مهم دارد که این موضوع باعث تصویب مصوبه‌ای شد که جلوی تبلیغات بی حد و حصر موسسات آموزشی بدون مجوز درباره کنکور را در صدا و سیما ممنوع کرد.

وی ادامه داد: فعلاً این سیاست‌ها در مقطع کارشناسی است این موسسات باید از آموزش و پرورش مجوز داشته باشند. مرجع صدور مجوز مقاطع دیگر را هم اعلام خواهیم کرد.



وی افزود: مسئولیت نظارت و پاسخگویی به فعالیت‌های غیر مجاز این موسسات بر عهده این وزارتخانه است که مرجع صدور مجوز است. همچنین تبصره‌ای داریم که سازمان صدا و سیما موظف است این فعالیت تبلیغی موسسات آموزشی و کمک آموزشی بدون مجوز از آموزش و پرورش را ممنوع و متوقف کند.

وی ادامه داد: تبصره دیگری هم در ارتباط عناوین دانشگاهی بود که بحث شد و مورد موافقت قرار نگرفت. سیاست مهم دیگری مانده که در جلسه بعدی به آن می‌پردازیم که بحث کنکور رشته‌های خاصی از پزشکی است.

کبگانیان ادامه داد: آخرین مصوبه تصویب سهمیه بهیاران در رشته‌های پرستاری بود که به تصویب رسید و این مصوبه ۵ سال اجرا می‌شود و بعدها اگر تجدید نظر و اصلاحی باشد در خدمت این عزیزان خواهیم بود.