کشف آجیل قاچاق میلیاردی در بهارستان/۲ متهم دستگیر شد

کیوان ظهیری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص کشف انبار دپوی آجیل و خشکبار قاچاق اظهار داشت: با توجه به اطلاعات رسیده مبنی بر مقادیر قابل توجهی از آجیل و خشکبار قاچاق در انباری در بهارستان موضوع مورد بررسی پلیس قرار گرفت.

ظهیری با بیان اینکه در بازرسی از این سوله، ۱۱ تن و ۳۰۰ کیلوگرم آجیل قاچاق کشف شده است گفت: ۲ متهم در این خصوص با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران با اشاره به ارزش ریالی محموله کشف شده، بیان کرد: ارزش کالاهای کشف شده برابر نظر کارشناسان، ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی با تأکید بر اینکه پلیس با تمام توان و به کار گیری حداکثری امکانات خود با پدیده شوم قاچاق مبارزه می‌کند، یادآور شد: شهروندان می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را در زمینه قاچاق کالا با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.