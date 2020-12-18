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۲۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۳:۴۱

آبگرفتگی در اهواز ادامه دارد / پیش بینی تداوم بارش باران

آبگرفتگی در اهواز ادامه دارد / پیش بینی تداوم بارش باران

اهواز - در حالی که هواشناسی تداوم باران را پیش بینی کرده است، خیابان‌های اهواز همچنان در محاصره آبگرفتگی ناشی از باران دیشب هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از گذشت چند ساعت از بارندگی برخی از خیابان‌های اهواز همچنان محاصره در آب است و تردد شهروندان و خودروها را با مشکل مواجه کرده است.

گزارش‌ها از سطح شهر اهواز نشان می‌دهد که بسیاری از خیابان‌ها در برخی مناطق شهر دچار آبگرفتگی شده‌اند. این در حالی است که تنها چند روز از تخلیه آب از منازل و خیابان‌های شهر اهواز، در پی بارندگی شدید ۹ آذر گذشته و برخی از خیابان‌ها هنوز با سرریز آب و فاضلاب روبه رو بودند.

بارندگی‌های شدید، لایروبی نشدن و انسداد شبکه فاضلاب و توسعه نیافتن شبکه فاضلاب از عوامل آبگرفتگی پس از باران در اهواز است.

با تداوم بارش‌ها در خوزستان تا فردا شنبه رگبار باران، رعد و برق، وزش باد متوسط، گاهی تندباد لحظه‌ای و کاهش دما به میزان ۳ تا ۵ درجه در برخی مناطق استان پیش بینی می‌شود.

کد مطلب 5098715

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