به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر اثنی عشری گفت: در احترام به پروتکلهای بهداشتی و راهحلهای الکترونیکی برای فاصلهگذاری اجتماعی امسال بخشهای رقابتی، مشاوره و جذب سرمایه الکاماستارز به صورت آنلاین برگزار میشود.
وی در توضیح تاخیر در برگزاری الکامپ بیستوششم گفت: قرار بود نمایشگاه اواخر تیرماه برگزار شود. در این زمینه پیش ثبتنام هم شروع شد و به صورت خارقالعادهای عدد ثبتنام بالا بود. پارسال ۳۲ هزار مترمربع فضای مفید داشتیم، در پیش ثبتنام اولیه ۳۵ هزار مترمربع ثبتنام داشتیم و احساس میکردیم عدد بالاتر هم خواهد رفت. با این حال تصمیم گرفته شد به دلیل شرایط خاص کشور به خاطر شیوع ویروس کرونا تاریخ را مجدد تغییر دهیم.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای ادامه داد: در تاریخ دوم پیشنهادی که اواخر شهریور ماه بود باز شروع به کار کردیم، ولی در اخر شهریور ماه هم به این نتیجه رسیدیم که با توجه به موجهای کرونا به خطر انداختن جان بازدیدکنندگان، غرفهداران و ستاد خودمان، برگزاری نمایشگاه کار درست و اخلاقی نیست. با مذاکره نمایشگاه تصمیم گرفتیم که این تاریخ را هم لغو کنیم.
وی با تاکید بر اینکه در نهایت امسال قطعا الکامپی به شکل حضوری و نمایشگاهی نخواهیم داشت، با اشاره به برگزاری الکام استارز به عنوان یکی از رویدادهای مورد استقبال کسبوکارهای کوچک در نمایشگاه الکامپ گفت: در نهایت تصمیم گرفتیم حالا که الکامپ برگزار نمیشود، رویداد الکام استارز را به صورت آنلاین برگزار کنیم.
اثنی عشری گفت: غیر از سازمان فناوری اطلاعات ایران، امسال الکام استارز از حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری هم برخوردار است.
در این راستا آرش برهمند، مدیر اجرایی الکام استارز نیز در مورد زمان برگزاری و جوایز در نظر گرفته شده برای برگزیدگان الکام استارز گفت: تمام مراحل ثبتنام و شرکت و داوری تیمها در ششمین دور از الکام استارز به صورت کاملا الکترونیکی انجام میشود. بخشی از فعالیت جانبی که بیشترین کارکرد را برای استارتآپها داشتند را شناسایی کرده ایم و در مجموع این رویداد در قالب محورهای الکامپیچ، پاویون شتاب و آوردگاه سرمایه به صورت آنلاین برگزار می شود.
وی با بیان اینکه ثبتنام در این رویداد از طریق وبسایت https://elecom-stars.ir/ انجام می شود، گفت: برای بخش جذب سرمایه به نام آوردگاه سرمایه، مذاکراتی با چندین پلتفرم جذب سرمایه از جمله انجمن VC و بومسرمایه متعلق به سازمان فناوری اطلاعات و صندوق نوآوری و شکوفایی با همراهی معاونت علمی ریاستجمهوری انجام شده است. از سوی دیگر زیربخشی را با همکاری سازمان فناوری اطلاعات در بخش مسابقه به نام بخش دانشآموزی دیدهایم که این بخش یکی از بخشهای جذاب و پرشور دور گذشته الکاماستارز بود و امسال تصمیم گرفتهایم با رویکرد کاملتری این بخش را هم داشته باشیم.
برهمند گفت: مجموع جوایز نقدی برای بخش الکامپیچ یا بخش مسابقه ۱۵۰ میلیون تومان است که در مجموع ۱۰ تیم منتخب الکامپیچ و دو تیم منتخب برای شرایط همهگیری کرونا اختصاص پیدا خواهد کرد. جوایز ویژهای هم برای ۴ حوزه هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در نظر گرفته شده که این بخش از بخشهای مورد حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری هستند. یک جایزه ویژه هم سازمان فناوری اطلاعات برای دو تیم منتخب در بخش الکامپیچ در نظر گرفته که تا سقف ۳۰ درصد سرمایهای که آن تیم بتواند از هر VC دریافت کند را شامل میشود.
به گفته وی، از سمت معاونت علمی هم برای هر یک از استارتآپهایی که در الکامپیچ انتخاب شده باشند تا سقف ۵۰ میلیون تومان به صورت مستقیم سرمایه اولیه در نظر گرفته شده است که این ۵۰ میلیون تومان مشروط به پذیرش در شتابدهندهها یا VCها خواهد بود.
مدیر اجرایی الکام استارز گفت: از ۱ تا ۱۲ دی ماه زمان ثبتنام برای شرکت در الکامپیچ، پاویون شتاب و آوردگاه سرمایه در نظر گرفته شده و از ۱۳ تا ۱۶ دی ماه نیز بررسی مدارک و تکمیل اطلاعات صورت خواهد گرفت. ۱۷ تا ۱۹ دی ماه هم زمانبندی ارائه پیچ و جلسات مشاوره و سرمایهگذاری است. درنهایت ۲۹ دی ماه تا ۲ بهمن زمان برگزاری و اعلام نتایج منتخبین ششمین دوره الکام استارز است.
