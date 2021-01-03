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۱۴ دی ۱۳۹۹، ۸:۵۸

رضاخواه در گفتگو با مهر:

«انتقام سخت» قطعا اتفاق خواهد افتاد/باید با آمریکا برخورد سخت کرد

«انتقام سخت» قطعا اتفاق خواهد افتاد/باید با آمریکا برخورد سخت کرد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: برای انتقام‌گیری از عوامل ترور شهید سردار سلیمانی مصر هستیم و با آمریکا باید برخورد سخت کرد نه مذاکره.

مجتبی رضاخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه انتقام سخت از عوامل ترور حاج قاسم سلیمانی در صدر مطالبات نمایندگان مجلس شورای اسلامی از نیروهای اجرایی است و حتماً این موضوع پیگیری می‌شود، گفت: آمریکا و کشورهای غربی نشان داده‌اند که اگر با آنان برخورد قاطع نشود، به ما فشار می‌آورند.

وی تصریح کرد: آمریکا کشور شروری است و مشکلات زیادی را در منطقه ایجاد کرده است و با کشورهایی چون آمریکا که به دنبال شرارت هستند، باید برخورد سخت کرد و قطعاً با مذاکره نمی‌توان این کشورها را آرام کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به همه تعهدات خود در برجام پایبند بود اما آمریکا و کشورهای غربی نه تنها تعهدات خود را اجرایی نکردند، بلکه دست به ترور سردار سلیمانی زدند.

رضاخواه بیان کرد: اگر ما در پاسخ به این حرکت ناجوانمردانه آمریکا برخورد محکمی نداشته باشیم، قطعاً آمریکا و کشورهای همسو با آمریکا به این اقدامات خود ادامه می‌دهند و مخل امنیت مردم ما خواهند شد.

وی با تأکید بر اینکه انتقام سخت حتماً اتفاق خواهد افتاد، گفت: قطعاً جمهوری اسلامی ایران شرارت‌های آمریکا و کشورهای همسو با آمریکا را فراموش نمی‌کند.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: سردار سلیمانی شخصیتی ویژه و برجسته برای ما بود و نقش بسیار مهمی در تأمین امنیت کشور و منطقه داشت و قطعاً برای انتقام‌گیری از عوامل ترور حاج قاسم مُصر هستیم.

کد مطلب 5110361
زهرا علیدادی

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