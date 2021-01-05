تراز تجاری منفی در مناطق آزاد/باید منافذ کشور درشرایط تحریم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز در نشست آسیب شناسی عملکرد مناطق آزاد در کشور، گفت: مجموع کل تجارت مناطق آزاد نسبت به کل تجارت کشور حدود ۲ درصد است که این وضعیت نشان‌دهنده آن است که باید بازنگری اساسی در این حوزه انجام شود.

وی بیان کرد: طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد چندی پیش در مجلس اعلام وصول و پس از بررسی، کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد. در حال حاضر این طرح در حال بررسی در کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی است و نمایندگان جزئیات این طرح را بررسی می‌کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر مجموع منابع در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی را مبنا قرار دهیم، سهم مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی در جذب سرمایه گذاری خارجی حدود ۱۰ درصد است که نسبت به ظرفیت‌های منطقه‌ای این رقم کم است.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس گزارش سال‌های ۹۲ تا ۹۸، میزان واردات و صادرات سالانه در مناطق آزاد، به طور متوسط یک میلیارد دلار منفی است؛ به این معنا که اگر سالانه به طور متوسط حدود دو میلیارد دلار واردات داشته باشیم، میزان کل صادرات ما یک میلیارد دلار بیشتر نبوده است.

پورابراهیمی تاکید کرد: باید نقاط قوت مناطق آزاد تقویت و همچنین مشکلات آن‌ها حل و فصل شود چرا که ظرفیت‌های مهمی در مناطق آزاد داریم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تحریم‌ها هم موضوعی اثرگذار بر مناطق آزاد است اما انتظار ما از مناطق آزاد آن بود که بتوانند در شرایط تحریمی، منافذ کشور باشند.