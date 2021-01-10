متعهد به تامین برق مراکز مجاز رمز ارز هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی، با اشاره به اینکه استفاده کنندگان از برق غیرمجاز برای استخراج رمز ارز یا هر فعالیت دیگری، به حقوق مردم تجاوز می‌کنند، گفت: این گروه با سوء استفاده و افزایش مصرف، باعث بروز آسیب به شبکه برق می‌شوند.

وی با بیان اینکه صنعت برق مشوق‌هایی را برای کاهش هزینه‌های استفاده کنندگان مجاز از برق برای استخراج رمز ارز در نظر گرفته است که می‌تواند هزینه‌های آنها را بیش از ۳۰ درصد کاهش دهد، ادامه داد: در صورتی که استخراج کنندگان مجاز رمز ارز از استخرهای داخلی استفاده و از سطح فوق توزیع برای این کار بهره گیرند، می‌توانند تا بیش از ۳۰ درصد از هزینه‌های برق مصرفی خود را کاهش دهند.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت مجوز به وزارت صمت معرفی و مراحل بعدی را طی کنند، اظهار داشت: تاکنون ۳۱۰ مگاوات انشعاب به صورت قانونی در اختیار فعالان حوزه ارز دیجیتال قرار گرفته و نزدیک به همین میزان مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز نیز شناسایی شده است.

رجبی مشهدی با اشاره به اینکه در حال حاضر کمتر از یک درصد برق کشور توسط مراکز استخراج رمز ارز مصرف می‌شود، گفت: در صورت شناسایی کسانی که از برق غیرمجاز برای این کار استفاده می‌کنند، علاوه بر جریمه، به مرجع قضایی نیز معرفی خواهند شد.

سخنگوی صنعت برق همچنین از هماهنگی با وزارت ارتباطات برای شناسایی استخراج کنندگان غیرمجاز رمز ارز خبر داد و اضافه کرد: در این شرایط با استفاده از میزان مصرف اینترنت اشخاص، شرایط استخراج رمز ارز قابل تشخیص خواهد بود.

وی همچنین از ارائه پاداش به معرفی کنندگان مراکز و اشخاص استفاده کننده از برق غیرمجاز برای استخراج رمز ارز خبر داد و توضیح داد: عاملان کشف و معرفی، تا سقف ۲۰ میلیون تومان پاداش دریافت خواهند کرد.

سخنگوی صنعت برق همچنین در خصوص تعرفه برق مراکز استخراج رمز ارز نیز گفت: به دلیل افزایش مصرف برق در تابستان، تعرفه استخراج ارز دیجیتال در فصل گرما حدود ۲ هزار تومان است و این رقم در ۸ ماه دیگر سال به حدود ۵۰۰ تومان می‌رسد. استخراج ارز دیجیتال سهم اندکی از مصرف برق داشته و ارتباط دادن تعدیل نور معابر و کمبود برق به دلیل ارزهای دیجیتال به طور کامل رد می‌شود.