به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رئیس‌جمهور کلمبیا صدرو حکم بازداشت بین المللی را برای نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی خواستار شد.

بر اساس این گزارش، گوستاوو پترو تأکید کرد که حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو از سوی دیوان بین المللی کیفری باید صادر شود که چرا که او حاضر به توقف نسل‌کشی در نوار غزه نیست.

رئیس‌جمهور کلمبیا چند روز گذشته اعلام کرد که کشورش روابط دیپلماتیک خود را با اسرائیل به دلیل نسل‌کشی در غزه قطع خواهد کرد.

جنبش مقاومت اسلامی حماس هم از تصمیم «گوساوو پترو» برای قطع روابط دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی قدردانی کرد.

حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما از کشورهای آمریکای جنوبی و همه کشورها می‌خواهیم که روابط دیپلماتیک خود را با این نهاد جنایتکار قطع کنند.