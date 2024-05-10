رهایی ده ها کبوتر به امید آزادی قدس شریف در جشن محفل

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: جشن و محفل قرآنی ستاره‌ها به مناسبت میلاد با سعادت اخت الرضا علیه‌السلام حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که به نام روز دختر نیز نامگذاری شده با حضور گسترده و پرشور دختران نوجوان و جوان قمی در میدان آستانه شهر مقدس قم برگزار شد.

ساعت حوالی ۵ عصر بود که با تکمیل شدن ظرفیت میدان آستانه این جشن و محفل بزرگ با حضور رسالت بودزی مجری مجری برنامه قرآنی محفل آغاز شد.

بودزی در ابتدای برنامه از حاضران خواست تا طبق رسم همیشه مراسم را با دعای فرج امام زمان (ع) آغاز کنند.

بعد از آن مجری از محمد بهرامی قاری نابینای آستان قدس رضوی که پس از حضور در برنامه محفل به چهره شناخته شده‌ای تبدیل شد دعوت کرد تا با تلاوت آیاتی از کلام وحی آغازگر این مراسم و اجتماع بزرگ باشد.

پس آن از مهمانان برنامه محفل که در ماه مبارک رمضان از شبکه سوم سیما پخش می‌شود با دعوت مجری به روی صحنه آمدند.

چهره‌های شناخته شده برنامه محفل موجب خوشحالی و ذوق حاضران در این برنامه شدند.

رضوان درویش»، «حجت‌الاسلام غلامرضا قاسمیان» و «احمد ابوالقاسمی» به جایگاه آمدند و «حامد شاکرنژاد» و «حسین الحلو» به دلیل کسالتی که داشتند توانسته بودند در این برنامه شرکت کنند.

در بخشی از این جشن «فاطمه تسنیم احدی» همان دختر ۵ ساله‌ای که در یکی از قسمت‌های برنامه محفل با دعاها و شیرین زبانی اش مخاطبان را متعجب کرده بود به جایگاه آمد و دعاهایی را به زبان آورد و حاضران هم امین گفتند، بخش جالب آن بود که پس از اتمام دعاهایش یادش آمد یکی از دعاها را فراموش کرده که از مجری خواست آن دعا را بخواند، او برای کودکان سرزمین فلسطین و غزه دعا کرد تا خیمه شوم جنگ صهیونیست‌ها از دیارشان برچیده شود و او به قدس سفر کند و برای کودکان فلسطینی برنامه اجرا کند.

تعدادی از دختران دست نوشته‌هایی در حمایت از مردم بی دفاع غزه به دست داشتند و یکی از دختران نوجوان بر روی کاغذی نوشته بود «دختر مقاوم غزه الگوی اقتدار و ایمان… روزت مبارک».

برخی از دختران هم بر روی دستان شأن جملاتی را برای دختران غزه نوشته بودند و دست دست بسیاری از حاضران پرچم‌های ایران و فلسطین و حزب الله لبنان بود.

«حسین طاهری» از مداحان جوان اهل بیت علیهم السلام نیز در این برنامه حاضر شد و در وصف حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به مدیحه سرایی پرداخت و چند قطعه حماسی نیز اجرا کرد و جمعیت نیز در حالی که پرچم‌های در دستشان را به اهتزاز در آورده بودند با تو هم خوانی می‌کردند.

در این برنامه ده‌ها کبوتر به نیت آزادی قدس شریف این پاره تن امت اسلام و نجات مسلمین این سرزمین به خصوص برای پایان رنج و آلام کودکان بی گناه رهاسازی شدند.

«عبدالرضا هلالی» و «محمد اسدالهی» نیز با حضور در جمع گسترده محفلی‌ها چند قطعه معروف کودکانه به نام‌های «عزیزم حسین» و «به وقت اذان» را اجرا کردند.

در ادامه نیز «مجید تال» و «صابر خراسانی» از شاعران جوان و شناخته شده آئینی کشور به شعرخوانی پرداختند.

در بخشی از این مراسم که به صورت زنده از شبکه‌های سه، قم و قرآن پخش می‌شود ۵ نفر از دختران در خالی پرچم‌های جبهه مقاومت را در دست شأن داشتند به ۵ زبان زنده پیامی به همه دختران فلسطینی و جهان دادند و از جنایات رژیم اشغالگر قدس علیه کودکان غزه اعلام انزجار کردند.

حجت الاسلام والمسلمین «محمد حسین طباطبایی» که در اوایل دهه هفتاد وقتی در سن ۵ سالگی حافظ کل قرآن کریم شده بود و برای ایرانیان نام آشنا است نیز در این مراسم حاضر شده بود.

حجت الاسلام قاسمیان در این محفل مذهبی که به بهانه میلاد دخت موسی بن جعفر علیه السلام حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار شده بود، دقایقی در خصوص شخصیت این بانوی بزرگ اسلام سخن گفت از علم آن حضرت و همچنین از مقاوم و جایگاه والای بانوی کرامت که در روایات سه امام آمده پاداش زیارت ایشان بهشت برین است.

در اطراف میدان آستانه موکب ها و ایستگاه‌های صلواتی زیادی برپا شده بود که با شربت و بستنی و کیک و شیرینی و آب از مهمانان این جشن بزرگ پذیرای می‌کردند.

حرم بانوی کرامت هم شماره سامانه‌ای را اعلام کرد و از دختران حاضر در این برنامه خواست تا اسم معصومه به پیامک کنند تا به صورت قرعه تعدادی از آنان بتوانند مهمان سفره حرم و غذای حضرتی شوند.

برنامه نورافشانی نیز در خاتمه این محفل و در جشن میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها خاطرات خوبی را برای حاضرین به یادگار گذاشت و طنین اذان مغرب پایان بخش این جشن بزرگ مذهبی بود.