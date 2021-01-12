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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۷:۳۱

آیت الله رئیسی بعد از نشست سران قوا:

با تکیه بر شعار «ما می‌توانیم» باید تحریم‌ها را خنثی کنیم

با تکیه بر شعار «ما می‌توانیم» باید تحریم‌ها را خنثی کنیم

رئیس قوه قضائیه گفت: همه دستگاه‌ها با تکیه بر شعار «ما می‌توانیم» باید تلاش کنند تحریم‌ها را خنثی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه عصر امروز پس از جلسه سران سه قوه با بیان اینکه امروز انتظار مردم از قوای سه گانه آن است که در اقدامات‌شان امیدآفرین و گره‌گشا باشند، اظهار داشت: تلاش همه دستگاه‌ها باید بر شعار «ما می‌توانیم» باشد؛ حقیقتاً تولید را جهش دهند و موانع تولید را رفع کنند.

رئیس دستگاه قضا افزود: این اقدامات می‌تواند به خنثی‌سازی تحریم‌ها و بی‌اثر کردن آنها بی‌انجامد؛ مدیران و کارآفرینان و سرمایه‌گذارانی که در این میدان باشند از آنها پشتیبانی خواهد شد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به دو محور مورد بحث سران قوا یعنی معیشت و سلامت مردم، گفت: این موارد باید برای همه مسؤلین مورد توجه و تاکید باشد؛ سلامت از نکاتی است که مورد توجه و انتظار مردم است، ما نیز بر این مسئله تاکید می‌کنیم که می‌تواند سلامت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و یک نظام سالم اداری را رقم بزند.

آیت‌الله رئیسی تاکید کرد: این نظام سلامت اداری می‌تواند برای مردم رفع دغدغه کند و برای آنها افزایش امید و اعتماد بدنبال داشته باشد.

کد مطلب 5120734

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