بررسی مشکلات متقاضیان کشت گلخانه ای در شهرستان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی محمدی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه ستاد توسعه کشت گلخانهای شهرستان همدان اظهار کرد: متناسب با پیشرفتهای به دست آمده و متداول در دنیا باید از سیستمهای نوین آبیاری و کشاورزی بهره ببریم.
وی با اشاره به پیشرو بودن شهرستان همدان در میزان سطح زیر کشت گلخانهای استان گفت: عملکرد بانک عامل به عنوان بانک تخصصی در این زمینه بسیار مهم و مؤثر است که باید با در نظر گرفتن زمان محدود و نزدیک شدن به پایان سال درخواست متقاضیان تسهیلات کشت گلخانهای سریعتر انجام شود.
محمد علی محمدی افزایش بهره وری، تغییر روشهای سنتی با توجه به کاهش منابع آب و تولید محصولات کشاورزی در همه فصول را از جمله دلایل اهمیت توسعه کشتهای گلخانهای دانست و گفت: سال گذشته نیز سهمیه توسعه کشت گلخانهای شهرستان ۱۱ هکتار بوده که تحقق ۲.۱ هکتاری جای تأسف دارد.
در این نشست ضمن بررسی آخرین وضعیت کشت گلخانهای شهرستان همدان افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی، تخصیص مجوز آب و افزایش برآورد هزینههای تأسیس مهمترین مشکلات متقاضیان احداث گلخانه عنوان شد.
هم اکنون شهرستان همدان با برخورداری از ۲۵ درصد کشت گلخانه استان رتبه نخست سطح زیر کشت گلخانهای را در استان دارد.
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