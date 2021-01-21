تحقق سند تحول دستگاه قضایی نیازمند حرکت مجاهدانه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر پنج شنبه در جمع قضات استان سمنان به میزبانی سالن جلسات دادگستری با اشاره به اینکه می‌بایست اقدامات و کارها را در دستگاه قضائی به صورت مضاعف انجام داد، تاکید کرد: کارکنان دستگاه قضائی علی رغم کمبود کادر سازمانی در قضات و کارمندان، شاخص‌هایی را ارتقا داده‌اند که نشان از تلاش‌ها و مجاهدات‌های آنان است، امروز فشار کاری بر کارکنان بیشتر شده اما این امر را باید به حساب برکات گره گشایی از مردم و نظام گذاشت و از سوی دیگر ما نیز در مرکز دنبال کارسنجی‌ها و استانداردهای کاری برای اجرا هستیم اما تا زمانی که بودجه، اعتبارات و نیروی کافی تأمین شود، باید نگاه جهادی داشت.

وی با بیان اینکه ثبت ۴۰ درصد صلح و سازش در پرونده‌های قضائی استان سمنان نشان از دقت عملکرد دستگاه قضائی دارد که قابل تقدیر است، بیان کرد: مباحث و دغدغه‌هایی مانند تغییر وضعیت اسناد غیر رسمی به اسناد رسمی و معتبر به درستی به مثابه یک دغدغه بیان می‌شود و دستگاه قضائی نیز این کار را انجام و حتی مجلس هم آن را تصویب کرده است و ما نیز معتقد هستیم که اعتبار دادن به اسناد رسمی، مالکیت را تثبیت، دعاوی را کاهش و جلوی سوءاستفاده افراد را می‌گیرد.

تحول در دستگاه قضائی نیازمند یک حرکت مجاهدانه

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه تغییر وضعیت کارکنان اداری و قضائی به عنوان دیگر دغدغه پرسنل دستگاه قضائی هم اکنون آغاز شده و تنها بر روی شرایط آن ممکن است نظراتی وجود داشته باشد، گفت: معاونت منابع انسانی قوه قضائیه کارها را در این حوزه دنبال می‌کند و می‌توانیم بگوییم که ان شاالله تغییر وضعیت کارکنان به یک روال بدل خواهد شد تا نیروهای اداری ما نیز یک نوع انگیزه مضاعف پیدا کنند.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه اجرای سند تحول در دستگاه قضائی نیازمند یک حرکت مجاهدانه است، گفت: برای اجرای این سند همچنین نقش سازمان‌های تابعه قوه قضائیه نیز جدی به نظر می‌رسد لذا امروز برای نیل به این هدف سازمان بازرسی کل کشو نظارت‌های پیگیری به خصوص نظارت‌های قبل، حین و پس از اجرای قوانین انجام داده که امیدواریم به این روند کمک شایانی کند.

وی با بیان اینکه نظارت پذیری یک فضیلت برای مدیران است و نظارت گریزی یک آفت، گفت: همواره باید بدانیم که در کنار هر مدیریت علاوه بر نظارت مدیر بر زیرمجموعه خودش، یک نوع نظارت کلی نیز لازم است. ما معتقد هستیم که یکی از مهمترین وظایف یک مدیر، نظارت بر مجموعه خودش است و اصلاً نظارت یکی از ارکان پنج گانه مدیریت محسوب می‌شود لذا مدیران دستگاه‌های اجرایی در کنار اعتمادی که به مجموعه خود دارد باید مراقبت خوبی را داشته باشند.

تعیین اولویت‌ها و مشورت در دستور کار قضات باشد

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه نظارت و کنترل مدیریتی موجب می‌شود که از خیلی فسادها و نارسایی‌ها و کم کاری‌ها جلوگیری شود، بیان کرد: اگر کسی به سازمان و اداره‌ای مراجعه کرد می‌بایست احساس کند که کارش در بهترین زمان اجرا می‌شود و این یعنی بهترین عملکرد در حوزه نظارت و بازرسی دستگاه‌های اجرایی.

آیت الله رئیسی ادامه داد: قانون شورای حل اختلاف مشکلاتی را داشت و زمان عدیده‌ای از آن گذشته بود که خوشبختانه با همراهی مجلس و دولت قانون جدید آن تصویب و ان شاالله بخشی از گلایه مندی های مردم حل شود تا بتوانیم رضایتمندی مردم را شاهد باشیم لذا اگر بتوانیم حل اختلاف را به صورت کارآمد اصلاح کنیم شاهد خدمت رسانی بسیار خوبی به مردم خواهیم بود.

وی با بیان اینکه ارباب رجوع وقتی بین دستگاه‌های مختلف تردد می‌کنند، دچار نا امیدی می‌شوند لذا باید این مسائل را پیدا و سپس برای حل آن تلاش کرد، ابراز داشت: در بدنه نیروهای همکار و بین قضات نیروهایی داریم که صاحب نظر هستند و نگاه‌هایشان نگاه‌های کارشناسی و حل کننده مسائل است و من پیشنهاد می‌کنم شناخت مسئله، راهکارهای حل آن، تعیین اولویت‌ها و مشورت همواره در دستور کار قضات و پرسنل ما باشد.