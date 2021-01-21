۲۸۰ مؤسسه و خانه قرآنی در استان کرمان وجود دارد

حجت الاسلام احمد دوست محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در استان کرمان حدود ۸۰ مؤسسه قرآنی و ۲۰۰ خانه قرآنی وجود دارد که همه آنها فعال هستند لذا حدود ۲۸۰ مؤسسات و خانه‌های قرآنی در استان فعالیت می‌کنند.

وی افزود: آزمون حفظ سالیانه را در اواخر بهمن و اوایل اسفند داریم که از قرآن آموزان ثبت نام کرده و به آنها مدرک اعطا می‌کنیم که از مقاطع مختلف تحصیلی از دیپلم تا سطح دکترا می‌توانند در این آزمون ثبت نام کنند.

وی ادامه داد: معمولاً اوایل اردیبهشت ماه آزمون کتبی حفظ سالیانه برگزار و یک ماه بعد آزمون شفاهی برگزار می‌شود، در صورت قبولی مدرک داده می‌شود که مورد قبول تمام دستگاه‌های اجرایی می‌باشد.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم استان کرمان ابراز داشت: در شهرستانهای رفسنجان و انار و شهرستانهای اطراف توجه خیلی خوبی به مسائل قرآنی شده و در حال حاضر ۱۴ مؤسسه قرآنی در شهر رفسنجان داریم علاوه بر آن خانه‌های قرآنی زیادی داریم و استقبال خیلی خوبی شده است.

دوست محمدی تاکید کرد: می‌توان گفت قطب حفظ قرآن در استان کرمان بخاطر استقبال خیلی خوبی که از مباحث قرآنی شده در شهرستانهای رفسنجان و انار است و ما از این شهرستانها رضایت داریم.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در نخستین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی برنامه‌های خوبی در استان کرمان برگزار شد که از جمله آنها مسابقات قرآنی کشوری حفظ سوره‌های «صف» و «جمعه» بود که توسط مجتمع مس سرچشمه با همکاری مؤسسه هیأت کربلا برگزار شده است.

دوست محمدی با قدردانی از برگزارکنندگان این مسابقه، خاطرنشان کرد: از کل کشور در مسابقه حفظ سوره‌های «صف» و «جمعه» شرکت کردند و بسیار برنامه خوبی بود و از عزیزانی که در این مسابقه مس شرکت کرده‌اند دعوت می‌کنم در آزمون‌های حفظ شرکت کرده و حائز مدرک شوند.