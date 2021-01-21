کاهش اطاله دادرسی یکی از اهداف دستگاه قضا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر پنج‌شنبه در حاشیه دیدار مردمی به میزبانی دادگستری سمنان در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه بسیاری از مشکلات مردمی در مراجعه‌ها با سایر ارگان‌ها و دستگاه‌ها است، ابراز داشت: این افراد تا جایی که باشد راهنمایی و با نامه‌نگاری به ارگان و دستگاه مربوط کمک خواهند شد.

وی بابیان اینکه بخش دیگری از پرونده‌ها مربوط به خود دستگاه قضا است، افزود: اکثریت این پرونده‌ها بر روند اجرای سرعت پرونده تأکید دارند که با هماهنگی‌های مربوط برای حل مشکل تلاش می‌شود.

معاون اول قوه قضائیه بابیان اینکه برای برخی دیگر از پرونده‌ها نیز حکم صادر و درخواست رسیدگی مجدد دارند، ابراز داشت: اگر چنانچه شرایط لازم برای بررسی مجدد پرونده وجود داشته باشد این کار صورت می‌گیرد اما اگر امکان وجود ندارد افراد توجیه خواهند شد.

محسنی اژه‌ای بابیان اینکه برای تسریع پرونده‌های مربوط به قوه برنامه‌ریزی لازم صورت می‌گیرد، در ادامه تصریح کرد: تا حد امکان دستورات لازم برای رفع مشکل اخذ می‌شود.

وی افزود: اختلاف بر سر تملک اراضی بین افراد حقیقی و بخش دولتی، کلاه‌برداری، اعاده دادرسی، پرونده‌های طلاق و مهریه، مشکلات استمهال تسهیلات بانکی، توقیف و تملیک اموال از سوی بانک‌ها، مشکلات ناشی از عملکرد شهرداری، تخلفات شرکت‌های تعاونی و دیگر موارد این‌چنینی نیز ازجمله مراجعه‌های مردم به دستگاه قضا است.