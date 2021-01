سه کتاب جدید از احمد سیف در دست انتشار است/از امپریالیسم تا کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، سه کتاب جدید از احمد سیف منتشر می‌شوند. نخستین کتاب «مقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی نابرابری»، برگردان مجموعه سخنرانی‌های سیف در کنفرانس سالیانه دانشگاه کمبریج در چهار سال اخیر است که سخنرانی سال ۲۰۲۰ به خاطر کرونا لغو شده و متن آن تاکنون به انگلیسی نیز منتشر نشده است. «بحران در اقتصاد جهانی، بعد چه؟» بازنوشته درس‌گفتارهای دو سال اخیر اقتصاد سیاسی سیف در نیو کالج در لندن است.

«امپریالیسم در عصر جهانی کردن» ترجمه مجموعه مقالات و گفتارهایی از نویسندگانی چون جان بلامی فاستر، جان اسمیت، اوتسا پاتنیک و پرابهت پاتنیک، میشل براند و رمی هره‌را، ژان بریک‌مون و سایمون آصف است که اکنون با بازنگری تدوین و منتشر خواهند شد.

احمد سیف، متولد ۱۳۲۴ در آمل، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و مدرس اقتصاد در بریتانیا است. او در ایران در مدرسه عالی بازرگانی سابق درس خواند و در ۱۳۴۸ برای ادامه تحصیل به دانشگاه‌های گلاسگو، منچستر و ردینگ رفت. پایان‌نامه‌ی دکترایش را در ردینگ درباره «بعضی جنبه‌های توسعه اقتصادی در ایران، ۱۸۰۰-۱۹۰۶» نوشت و از سال ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۰ در دانشگاه استافوردشایر به تدریس پرداخت. بلافاصله پس از بازنشستگی در ۲۰۱۰، در کالج رجنتس مجدداً مشغول کار شد و پس از بازنشستگی از این سمت در ۲۰۱۷، اکنون در کالج جدید علوم انسانی (The New College of the Humanities) در لندن به تدریس اقتصاد سیاسی مشغول است.

مجموعه اقتصاد سیاسی در نشر افکار تاکنون کتاب‌هایی چون «بحران اقتصاد جهانی: رکود بزرگ قرن بیست‏ویکم» (مجموعه مقالات زیر نظر میشل چوسودوسکی و اندرو گاوین مارشال) با ترجمه شهرزاد مهدوی، «بیماری فراگیر در عصر نئولیبرال» (مجموعه نوشته‌ها و گفتارهای دیوید هاروی درباره‌ی پاندمی کرونا به ضمیمه‌ی مقالاتی از آلن بدیو، کین برچ، شری برمن و بن ارنرایک) با گزینش و ترجمه مریم وحدتی را منتشر کرده است.

همچنین، علاوه بر سه اثر در دست انتشار احمد سیف، کتاب‌هایی چون «وام برای ویرانی: گزارش‌های منطقه‌ای از اجرای برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول» اثر ارنست وُلف و ترجمه مرجانه فَشاهی، «مارکس، سرمایه و جنون عقل اقتصادی» اثر دیوید هاروی و ترجمه حسین رحمتی و نیز «سرمایه‌سالاری متأخر و فرجام خواب» اثر جاناتان کراری و ترجمه رسول قنبری در این مجموعه منتشر خواهند شد.