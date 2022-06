به گزارش خبرنگار مهر، نشر افکار کتاب «سرمایه‌سالاری متأخر و فرجام خواب» (7/24: Late Capitalism and the Ends of Sleep) نوشته جاناتان کراری و ترجمه رسول قنبری را منتشر می‌کند. این کتاب یازدهمین مجلد از مجموعه «اقتصاد سیاسی» نشر افکار است.

کراری در این کتاب پاره‌ای از پیامدهای خسارت‌بار گسترشِ بی‌وقفه فرایندهای سرمایه‌داری در قرن بیست و یکم را شرح می‌دهد. بازار امروزه در تمام ساعات شبانه‌روز فعال است و ما را مجبور به فعالیتی مداوم و بی‌پایان کرده است. چیزی که گویی اشکال جدیدی از اجتماعات و ظهورهای سیاسی را در پی خواهد داشت و نظمِ معمولیِ زندگی بشر تا امروز را تغییر خواهد داد.

نویسنده در این کتاب، بخشی از استراتژی‌ها و پیامدهای یک بازار شبانه‌روزی را بررسی می‌کند. مصرف‌گرایی‌ای که در هر ساعت از شبانه‌روز، همه چیز را مهیا می‌خواهد و به تبع آن، راهکارهای بخصوصی را در اداره فروشگاه‌ها می‌طلبد. اقداماتی که تأثیری بلافصل بر زندگی کارمندان و فروشندگان چنین فروشگاه‌هایی به بار خواهد آورد.

کتاب مدیریت افراد در چنین وضعیتی و اختلالات روانی و اغتشاشاتی را که این فرهنگ تکنولوژیک جدید بدان دامن می‌زند، می‌کاود. محوری‌ترین موضوع کار در طول این بررسی، مسئلۀ خواب است. انسان‌ها گویی در این جهان سرمایه‌دارانه، دیگر خواب ندارند چیزی که بی‌شک موجب تخریب زندگی آدم‌هایی بسیاری می‌شود.

شاید بتوان گفت که این کتاب اثرات فرهنگ دیجیتال اقتصادی بر روی بدن انسان‌ها و توانایی‌های فیزیولوژیک آنها را مدنظر قرار داده و از این جهت، به زعم برخی از منتقدان، یادآوری اثر کلاسیک هربرت مارکوزه، «انسان تک‌ساحتی» است.