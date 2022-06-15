به گزارش خبرنگار مهر، نشر افکار کتاب «رویدادنگاری ضد سرمایه‌داری» نوشته دیوید هاروی، ویرایش جُردن تی. کمپ و کریس کاروسو و ترجمه حسین رحمتی، مریم وحدتی را در دست انتشار دارد. این کتاب چهارمین مجلد از مجموعه آثار هاروی و دهمین مجلد از مجموعه اقتصاد سیاسی این انتشارات است.

هاروی فیلسوف چپ و انسانشناس برجسته بریتانیایی و آمریکایی است. او از مشهورترین متفکران عرصه پسامدرنیسم به شمار می‌آید. یکی از مهم‌ترین کتاب‌های او «وضعیت پسامدرنیته: تحقیق در خاستگاه‌های تحول فرهنگی» نام دارد که به فارسی هم ترجمه شده است. اندیشه‌های او درباره کرونا نیز کتاب شده است که چندی پیش با عنوان «بیماری فراگیر در عصر نئولیبرال» به فارسی ترجمه و منتشر شد.

دیوید هاروی در کتاب کم حجم «رویدادنگاری ضد سرمایه‌داری» که در سال ۲۰۲۰ چاپ شده، در ۱۹ فصل به مسائل معاصر از جمله، نئولیبرالیسم، تمرکز مالی و قدرت پولی در اقتصاد، همه‌گیری کووید ۱۹، تعطیلی کارخانه جنرال موتورز، اتحاد در حال ظهور بین نئولیبرال‌ها و نئوفاشیست‌ها در برزیل و سراسر جهان، اهمیت چین در اقتصاد جهانی و انتشار دی‌اکسیدکربن و تغییرات هوایی و… می‌پردازد.

این کتاب از یک پادکست دوماهه و مجموعه ویدئوهای آنلاین الهام گرفته شده است. این کتاب به سبک محاوره‌ای و حاصل گفتگوهای تعاملی هاروی است، بنابراین هم نقطه شروع خوبی برای کسانی است که برای اولین‌بار می‌خواهند کتاب‌های هاروی را بخوانند و هم برای کسانی که از قبل با نوشته‌های او به خوبی آشنا هستند. هاروی در «رویدادنگاری ضد سرمایه‌داری»، در حالی که خشونت و فاجعه سرمایه‌داری معاصر را توضیح می‌دهد از مبارزات جهانی و بدیل‌های سرمایه داری نیز سخن می‌گوید.