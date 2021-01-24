به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، با پیگیری‌های اتاق اصناف ایران و مصوبات ستاد ملی کرونا، مطابق مفاد صریح طرح جامع هوشمند محدودیت‌ها که قبلاً طی نامه ۷/۲۴/۱۰۶۴۰ مورخ ۲۸/‏۰۸/‏۹۹‬ اعلام شده است، برگزاری هرگونه نمایشگاه در سه وضعیت قرمز، نارنجی و زرد به دلیل پیشگیری از انتشار ویروس کووید -۱۹ و لزوم حفظ سلامت آحاد جامعه ممنوع است.

در این رابطه به استناد نامه شماره ۱۴۵۵۰۴ مورخ ۱۸/‏۰۹/‏۹۹‬ رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا صرفاً برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی در وضعیت نارنجی و زرد و با اخذ مجوزهای لازم از مبادی ذیربط بدون مراجعه و پذیرش افراد بازدیدکننده عمومی مجاز است.