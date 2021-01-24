همکاری با کشورها برای ما اهمیت دارد/آغوش ما برای همسایگان باز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که به آذربایجان سفر کرده است در بدو ورود به باکو و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خوشحالیم که این سفر بعد از وقفه‌ای انجام شد و ان شاء الله در روزهای آینده به ارمنستان، گرجستان و در آخر هفته به ترکیه سفر خواهم کرد.

وی موضوع اصلی سفر خود به چند کشور همسایه را همکاری‌های منطقه‌ای اعلام کرد و گفت: همکاری با کشورهای منطقه برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و گسترش ارتباط دوجانبه با این کشورها برای ایران اهمیت بالایی دارد.

وزیر امور خارجه درباره برنامه سفرش در باکو، گفت: ان شاالله فردا در دیدار با مقامات آذربایجان در مورد بازسازی و وضعیت قره باغ و همکاری برای حفظ ثبات در این منطقه صحبت خواهیم کرد.

ظریف ادامه داد: خشنود هستیم که مردم کشور برادر و دوست ما سرزمین‌های خودشان را به دست آورده‌اند و امروز این سرزمین‌ها در اختیار مردم آذربایجان است. دوست داریم کمک کنیم که هرچه زودتر ساکنان سرزمین‌های آزاد شده بتوانند به خانه‌های خودشان بازگردند، همچنین در خصوص مسائل مربوط به ترانزیت و کریدور شمال به جنوب و جنوب به غرب با دوستان آذربایجانی صحبت خواهیم کرد.

ظریف در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص پالس‌هایی که از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای گفت و گو با ایران داده می‌شود نیز گفت: ما معتقدیم خلیج فارس نیازمند گفتگو و همکاری است و با ایجاد روش‌های اطمینان میان کشورهای این حوزه آغوش ما برای همسایگان باز بوده و خواهد بود.